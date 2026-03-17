Laura Codruța Kovesi, vehiculată pentru postul de consilier al lui Nicușor Dan, dar și pentru șefia SRI– SURSE

Laura Codruța Kovesi ar putea reveni pe o funcție înaltă în România, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus care susțin că actualul procuror-șef european ar putea intra în echipa de consilieri a lui Nicușor Dan, dar ar fi în cărți și pentru a prelua conducerea Serviciului Român de Informații.

Potrivit Realitatea Plus, Laura Codruța Kövesi ar putea deveni consilier personal al lui Nicușor Dan pe probleme de justiție, dar și că ar fi avut-o în vedere pentru a prelua șefia SRI.

Mandatul actual al lui Kövesi la Parchetul European se încheie în luna octombrie, iar discuțiile despre viitorul ei profesional s-au intensificat în ultimele săptămâni.

Președintele Nicușor Dan a declarat recent că, în ceea ce privește șefia SRI, pe lista de opțiuni se află și persoane din zona civilă, nu doar din structurile militare.

Întrebată despre posibilitatea de a prelua o funcție înaltă în stat, Kövesi a transmis că nu are un plan concret în acest sens, dar că se simte onorată atunci când este menționată în astfel de scenarii.