Ionuț Radu, reacție după accidentare: „Vom reveni mai puternici”. Nicio mențiune despre națională

Ionuț Radu a transmis primul mesaj după accidentarea suferită în partida disputată de Celta Vigo, oferind câteva detalii despre starea sa și planurile imediate.

La o zi după incident, portarul român a publicat un mesaj pe rețelele sociale, în care și-a exprimat dezamăgirea față de rezultat și le-a mulțumit fanilor pentru susținere.

Acesta a recunoscut momentul dificil prin care trece echipa și a subliniat că își dorește ca această perioadă să devină un motiv de mobilizare pentru meciurile următoare.

În același timp, a anunțat că va efectua investigații medicale pentru a afla exact cât de gravă este accidentarea și pentru a începe procesul de recuperare.

Deși situația sa medicală ridică semne de întrebare în privința prezenței la următoarea acțiune a echipei naționale, goalkeeperul nu a făcut nicio referire la partida cu Turcia, din barajul pentru Cupa Mondială.

Mesajul său s-a concentrat exclusiv pe evoluția de la club și pe revenirea după accidentare, evitând complet subiectul echipei naționale.