Escrocherie masivă în România: amenzi false în numele Poliției și DNSC, oamenii plătesc mii de lei

Specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică au descoperit mai multe pagini și mesaje false care folosesc numele și identitatea vizuală a DNSC și a Poliției Române

Specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică au descoperit mai multe pagini și mesaje false care folosesc numele și identitatea vizuală a DNSC și a Poliției Române. Scopul este clar: obținerea de bani și date bancare de la utilizatori din România.

Victimele sunt anunțate că au primit o amendă și că dispozitivul lor ar fi blocat din cauza accesării unor site-uri ilegale. Mesajele sunt concepute să sperie și să creeze presiune, fiind atribuite fals unor instituții oficiale.

După afișarea notificării, utilizatorii sunt redirecționați către un portal de plată care afișează sigle oficiale. Acolo li se cer datele de card pentru achitarea unei amenzi inventate, cu valori cuprinse între 1.250 și 2.500 de lei.

Plata este cerută urgent, de regulă în maximum două ore, sub amenințarea unor consecințe legale. DNSC atrage atenția că autoritățile române nu blochează dispozitive și nu solicită plata amenzilor prin pagini web, ferestre pop-up sau sub presiunea timpului.

Reprezentanții Directoratului recomandă populației să nu efectueze plăți, să nu acceseze linkuri suspecte și să verifice orice notificare primită prin canale oficiale separate. De asemenea, utilizatorii nu trebuie să introducă date personale sau bancare pe site-uri care cer plata unor amenzi.

Cei care au interacționat cu astfel de mesaje sunt sfătuiți să își schimbe imediat parolele, să își actualizeze sistemele și aplicațiile și să folosească un program antivirus actualizat.

Incidentele pot fi raportate către autorități. În cazul DNSC, sesizările se pot face la numărul 1911 sau prin platforma oficială de raportare a incidentelor de securitate cibernetică.