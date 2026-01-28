Cristian Andrei, anchetat pentru abuzuri sexuale și exercitare fără drept a profesiei! Percheziții de amploare, miercuri dimineață: presupusul psiholog urmează să fie audiat

Cristian Andrei ar fi profesat fără a deține atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor

Percheziții în mai multe locații din București și din țară, într-un dosar care vizează fapte grave, de la înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii, până la agresiune sexuală. Persoana vizată de percheziții este medicul Cristian Andrei, acuzat de mai multe femei că ar fi comis abuzuri în timpul unor ședințe. Anchetatorii verifică și modul în care medicul și-ar fi desfășurat activitatea profesională.

Conform informațiilor de la dosar, Cristian Andrei ar fi profesat fără a deține atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor. Cristian Andrei este acuzat inclusiv de faptul că, in timpul unor sedințe de psihoterapie, ar fi agresat sexual ai multe femei.

Sunt percheziții de amploare în desfășurare la un cunoscut medic psiholog în spațiul public, Cristian Andrei într-un dosar cu acuzații extrem de grave.

Polițiștii Capitalei au descins, miercuri, în mai multe locații din București, Târgoviște și județul Ilfov într-o anchetă care vizează fapte de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii, agresiune sexuală și viol.

Potrivit anchetatorilor, timp de peste 20 de ani bărbatul s-ar fi prezentat drept psiholog deși nu ar fi avut studii de specialitate și nici drept de liberă practică. În acest context, mai multe femei ar fi fost induse în eroare și ar fi plătit ședințe de terapie. Mai grav, procurorii susțin că profitând de vulnerabilitatea emoțională a pacientelor, acesta ar fi acte de agresiune sexuală, într-un caz chiar și viol în timpul ședințelor de așa-zisă psiho-terapie. Sunt vizate inclusiv fapte comise asupra unei studente aflate sub coordonarea sa.

Cristian Andrei, o persoană extrem de cunoscută în spațiul public, urmează să fie dus la audieri.