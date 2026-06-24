Ce nu este bine să faci pe 24 iunie, de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții și superstiții de Sânziene

Publicat 24 iun. 2026, 07:50 Sursă realitatea.net

Creștinii ortodocși sărbătoresc pe 24 iunie Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, o zi importantă în calendarul ortodox, marcată cu cruce roșie. Este una dintre puținele sărbători dedicate nașterii unui sfânt, iar pentru credincioși are o însemnătate aparte. Sfântul Ioan Botezătorul este cunoscut drept Înaintemergătorul Domnului, cel care a pregătit oamenii pentru venirea lui Iisus Hristos și a propovăduit pocăința și botezul în apele Iordanului.

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