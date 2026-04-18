Cât costă un litru de carburant sâmbătă, 18 aprilie. Motorina, sub 9 lei

Prețul benzinei și al motorinei se află pe un trend descendent.

Acesta a continuat să scadă și sâmbătă, 18 aprilie 2026, a treia zi consecutiv, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro .

În București, cea mai ieftină benzină costă 8,17 lei/l la Petrom și 8,28 de lei/l la Rompetrol, OMV și Lukoil. La stațiile Socar, benzina costă sâmbătă, 18 aprilie 2026, 8,39 de lei/l, iar la MOL, 8,48 de lei.

Vineri, cea mai ieftină benzină era la Petrom și OMV, și costa 8,37 de lei/l, respectiv 8,48 de lei/l, ceea ce înseamnă o ieftinire de 0,2 lei/l la Petrom.

În cazul motorinei standard, prețurile au scăzut de la 9,28 de lei/litru la Petrom ieri, la 8,93 de lei/l azi, adică o diferență de 0,35 de lei/l.

La Rompetrol, OMV și Lukoil, carburanții costă 9,02 lei, față de 9,37 de ieri. La stațiile Socar, prețul a rămas constant, de 9,34 de lei/litru.

Cea mai ieftină benzină costă sâmbătă, 18 aprilie, 8,17 lei/l, comparativ cu 8,36 de lei/l cât era ieri (o diferență de 0,19 lei), și se găsește la stația Petrom, din Miercurea Ciuc, județul Harghita.

Cea mai ieftină motorină costă sâmbătă, 18 aprilie 2026, 8,93 de lei/l, față de 9,26 de lei/l cât era cu o zi în urmă (o diferență de 0,33 de lei) și se găsește la stația la stația Petrom, din Miercurea Ciuc, județul Harghita.