Alertă hidrologică. Cod galben de inundații pe râurile din zece bazine hidrografice, până miercuri dimineață

Hidrologii au emis, marți, o atenționare Cod galben de inundații, valabil până miercuri dimineața, în zece bazine hidrografice.

Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), în intervalul 2 iunie, ora 12:00 - 3 iunie, ora 10:00, se vor semnala viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice: Iza - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Lăpuș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureș), Tur - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Satu Mare), Someșul Mare - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistrița Năsăud), Mureș - bazin amonte S.H. Glodeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Glodeni - amonte confluență cu râul Arieș (județele: Harghita, Mureș și Bistrița Năsăud), Târnava Mică - bazin amonte S.H. Sărățeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sărățeni (județele: Harghita, Mureș și Alba) și Târnava Mare - bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (județele: Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba).

Fenomene hidrologice similare sunt prognozate și pe următoarele cursuri de apă: Jiu - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H Rovinari (județul Gorj), Gilort - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Gorj), Râul Negru (județele: Covasna și Brașov), Bârsa (județul Brașov), Olt - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Șercaia - amonte de Acumularea Ionești (județele: Brașov, Sibiu, Vâlcea și Argeș), Olteț - bazin superior (județele: Gorj și Vâlcea), Argeș - bazin superior, Dâmbovița - bazin superior (județele: Argeș și Dâmbovița), Ialomița - bazin amonte S.H. Târgoviște și afluenții aferenți sectorului aval S.H Târgoviște - amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Prahova - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Prahova și Ialomița), Buzău - bazin amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Siriu - amonte S.H. Banița (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat (județele: Vrancea și Buzău), Putna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Vrancea), Bârlad - bazin amonte S.H. Negrești și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Negrești (județele: Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Vrancea și Galați), Siret - afluenții de stânga aferenți sectorului aval S.H Lungoci (județul Galați), Jijia - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Sitna (județele: Botoșani și Iași) și Prut - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Drânceni (județele: Vaslui și Galați).