Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă s-au transformat într-un coșmar sângeros în localitatea Sainte-Anne, din regiunea franceză Guadelupa.

Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă s-au transformat într-un coșmar sângeros în localitatea Sainte-Anne, din regiunea franceză Guadelupa. Ceea ce trebuia să fie un moment de bucurie a devenit o tragedie imensă, după ce un autoturism a intrat cu viteză în mulțimea adunată în Piața Schoelcher, chiar în fața primăriei și a bisericii.

Bilanțul este terifiant. Zece persoane și-au pierdut viața pe loc, iar alte nouă au fost rănite. Dintre acestea, trei se află în stare gravă la spital, medicii luptând să le salveze.

Autoritățile au declanșat imediat o anchetă pentru a afla cum a fost posibilă o asemenea nenorocire. Deși cauza oficială nu a fost confirmată încă, martorii au povestit că șoferul părea să fi suferit o urgență medicală în timp ce conducea, pierzând controlul mașinii care a secerat totul în cale.

La fața locului a fost o mobilizare uriașă de forțe. Pompieri, paramedici și polițiști au intervenit rapid pentru a ajuta victimele, iar primarul a activat o celulă de criză pentru a sprijini familiile îndoliate.

Tragedia a stârnit reacții și în mediul online internațional. Tommy Robinson, cunoscutul activist britanic care a organizat recent proteste masive, a atras atenția asupra incidentului printr-o postare pe platforma X, sugerând că subiectul este evitat de marile televiziuni.

„10 morți după ce o mașină a intrat în mulțimile care se pregăteau pentru o piață de Crăciun în Guadelupa, Franța. Presa tradițională tace mâlc.”