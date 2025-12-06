Carnagiu la un Târg de Crăciun din Franța. O mașină a intrat în plin în mulțime: 10 morți și oameni spulberați în fața bisericii
Carnagiu la un Târg de Crăciun din Franța. O mașină a intrat în plin în mulțime: 10 morți și oameni spulberați în fața bisericii
Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă s-au transformat într-un coșmar sângeros în localitatea Sainte-Anne, din regiunea franceză Guadelupa.
Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă s-au transformat într-un coșmar sângeros în localitatea Sainte-Anne, din regiunea franceză Guadelupa. Ceea ce trebuia să fie un moment de bucurie a devenit o tragedie imensă, după ce un autoturism a intrat cu viteză în mulțimea adunată în Piața Schoelcher, chiar în fața primăriei și a bisericii.
Bilanțul este terifiant. Zece persoane și-au pierdut viața pe loc, iar alte nouă au fost rănite. Dintre acestea, trei se află în stare gravă la spital, medicii luptând să le salveze.
Autoritățile au declanșat imediat o anchetă pentru a afla cum a fost posibilă o asemenea nenorocire. Deși cauza oficială nu a fost confirmată încă, martorii au povestit că șoferul părea să fi suferit o urgență medicală în timp ce conducea, pierzând controlul mașinii care a secerat totul în cale.
La fața locului a fost o mobilizare uriașă de forțe. Pompieri, paramedici și polițiști au intervenit rapid pentru a ajuta victimele, iar primarul a activat o celulă de criză pentru a sprijini familiile îndoliate.
Tragedia a stârnit reacții și în mediul online internațional. Tommy Robinson, cunoscutul activist britanic care a organizat recent proteste masive, a atras atenția asupra incidentului printr-o postare pe platforma X, sugerând că subiectul este evitat de marile televiziuni.
„10 morți după ce o mașină a intrat în mulțimile care se pregăteau pentru o piață de Crăciun în Guadelupa, Franța. Presa tradițională tace mâlc.”
Citește și:
- 17:43 - O femeie din Craiova, păgubită de propriul iubit: i-a luat mașina, banii și bijuteriile, apoi a încercat să fugă din țară
- 17:15 - Mesaj oficial de la București după declarațiile Iranului: „România nu este parte a războiului”
- 16:40 - Întâlnire la Cotroceni pe tema energiei: Nicușor Dan a discutat cu șefii OMV Petrom despre prețurile carburanților și proiectul Neptun Deep
- 16:08 - Refuz surprinzător pentru Washington: un aliat puternic nu vrea să se implice în criza din Strâmtoarea Ormuz
Mai multe articole despre
