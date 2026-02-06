ANSVSA: Mai multe formule de lapte praf pentru sugari ce ar putea fi contaminate, retrase de pe piață
Produsele retrase de la vânzare
Mai multe formule de lapte praf pentru sugari ce ar putea fi contaminate cu o toxină sunt retrase de pe piață, a anunțat, vineri, 6 februarie, Autoritatea Naţională Sanitară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).
Conform ANSVSA, formulele de lapte praf ar putea fi contaminate cu cereulidă, o toxină ce poate fi produsă de bacteria Bacillus cereus în condiţii de nerespectare a Bunelor Practici de Fabricaţie (GMP).
Potrivit unei informări publicate pe pagina de Facebook a instituţiei, produsele vizate de rechemare sunt: Aptamil AR (gramaj - 300 de grame, date de expirare: 23.07.2026, 22.08.2026, 12.09.2026, 25.03.2027); Aptamil NUTRI-BIOTIK 1 (gramaj - 800 de grame, date de expirare: 14.07.2026, 06.08.2026, 05.09.2026, 17.10.2026, 13.11.2026, 27.11.2026), dar şi cel cu gramajul de 1200 de grame, cu data de expirare 15.08.2026.
Totodată, este retras produsul Aptamil NUTRI-BIOTIK 2 (gramaj - 800 g, date de expirare: 09.07.2026, 01.08.2026, 31.08.2026, 09.09.2026, 18.09.2026, 11.10.2026, 27.10.2026, 30.11.2026, 10.12.2026, 20.12.2026), precum şi cel cu gramaj de 1200 g, cu datele de expirare: 30.07.2026, 20.08.2026, 05.11.2026, 23.12.2026, 09.01.2027.
Alte produse retrase de la vânzare sunt: Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 1 (gramaj - 800 g, dată de expirare: 13.05.2027), Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 2 (gramaj - 800 g, date de expirare: 12.05.2027, 16.07.2027) şi Milupa Milumil 1 (gramaj - 600 g, date de expirare: 08.08.2026, 09.10.2026, 30.12.2026, 14.01.2027).
„Verificaţi cu atenţie denumirea produsului, gramajul şi data de expirare; nu utilizaţi produsele din loturile menţionate; returnaţi produsele la punctul de vânzare de unde au fost achiziţionate; în cazul apariţiei unor simptome neobişnuite la copil, adresaţi-vă de urgenţă medicului”, a recomandat ANSVSA.
