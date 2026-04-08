Alexandra Păcuraru, după hotărârea CNA de a menține decizia de retragere a licenței televiziunii Realitatea PLUS: „Au fost pregătiți să respingă orice argument! Au câștigat doar prima luptă”- VIDEO

Membrii CNA au ales să mențină decizia de retragere a licenței pentru postul Realitatea PLUS. În ciuda faptului că reprezentanții postului de televiziune au prezentat documente care atestau plata amenzilor, forul audiovizual a rămas neînduplecat. Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR pentru regiunea Dobrogea, a caracterizat întreaga ședință drept o „execuție” planificată, acuzând instituția de rigiditate extremă.

Alexandra Păcuraru a pus decizia pe seama unui atac direct la adresa libertății de exprimare, subliniind că interesele financiare ale statului au fost puse mai presus de dreptul cetățenilor de a fi informați, potrivit realitatea.net

Alexandra Păcuraru, după decizia CNA: „Am simțit că am bătut la uși închise”

„Am simțit că am bătut la uși închise. Îl iubesc mult prea mult pe Dumnezeu și îmi respect credința. Nu vreau să comentez, vor răspunde pentru faptele lor, iar cei care invocă faptul că iubesc libertatea de exprimare, dar sunt mai preocupați ca banii din anumite amenzi să ajungă la buget, se înșeală. Libertatea de exprimare nu poate fi cenzurată. Ne blocați astăzi, dar instanța ne va da câștig de cauză și nu uitați: Dumnezeu iubește dreptatea. Fruntea sus, dragi români, și luptați până la capăt! Fiecare cumpănă este pentru a ne face pe noi mai buni și mai puternici. Și cred că trebuie să ne învățăm lecția, să ne unim. Nu renunțăm la luptă. Au câștigat ei, aparent, prima luptă, dar războiul continuă”, a declarat Păcuraru.

Întrebată despre modul în care poate fi interpretată această hotărâre, în condițiile în care toate documentele doveditoare au fost depuse la dosar, Alexandra Păcuraru a descris atitudinea membrilor Consiliului ca fiind una ostilă și lipsită de deschidere către dialog.

Alexandra Păcuraru: „Sunt foarte rigizi!”

Ea a subliniat că argumentele tehnice și juridice nu au avut nicio șansă în fața unei decizii care părea deja luată înainte de începerea discuțiilor:

„Sunt foarte rigizi. Foarte rigizi. Acum să continuăm să ne rugăm la Dumnezeu și să ținem această Săptămână a Patimilor așa cum ne-a învățat pe noi Biblia. Cu demnitate, da? Fruntea sus! Văd că sunteți supărați. Sunteți supărați și noi suntem supărați, dar a fost o execuție, am fost acolo. Au fost pregătiți să respingă toate argumentele, nu s-a discutat nimic serios. Vă iubesc pe toți și iubirea pe care o simt îmi dă putere să mergem mai departe. Ne vedem în instanță. Capul sus, continuăm și să nu uităm de ce suntem creștini ortodocși. Să iertăm. Și să răspundem cu dragoste atunci când putem”, a mai declarat Alexandra Păcuraru.