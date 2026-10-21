Alertă în Buzău! Resturi de dronă, descoperite pe un câmp de un bărbat care lucra pământul

Publicat 21 oct. 2026, 12:34 Sursă realitatea.net

Resturi care ar proveni de la o dronă au fost găsite pe un teren agricol din localitatea Robeasca, județul Buzău. Descoperirea a fost făcută de un bărbat care efectua lucrări agricole, iar fragmentele urmează să fie ridicate de autorități pentru verificări.

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