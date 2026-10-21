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Alertă în Buzău! Resturi de dronă, descoperite pe un câmp de un bărbat care lucra pământul

Alertă în Buzău!

Alertă în Buzău!

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Scris deStoica Marian
Publicat21 oct. 2026, 12:34
Sursărealitatea.net

Resturi care ar proveni de la o dronă au fost găsite pe un teren agricol din localitatea Robeasca, județul Buzău. Descoperirea a fost făcută de un bărbat care efectua lucrări agricole, iar fragmentele urmează să fie ridicate de autorități pentru verificări.

Bărbatul a observat fragmentele în timp ce efectua lucrări agricole pe teren.

Resturile urmează să fie ridicate de autorități, care vor putea stabili în urma verificărilor natura și proveniența acestora. Deocamdată, nu sunt disponibile informații confirmate privind tipul aparatului de zbor sau circumstanțele în care fragmentele au ajuns pe câmp.

Sursă: Realitatea.NET

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