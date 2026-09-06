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Actualitate· 1 min citire
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Ce a surprins radarul MApN/A fost emis mesaj Ro-Alert
dronă
O alertă aeriană a fost instituită în nordul județului Tulcea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat un grup de ținte aeriene care evoluau în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.
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