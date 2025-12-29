Acuzație care zguduie scena internațională. Moscova susține că Zelenski a încercat să-l elimine pe Putin chiar în toiul negocierilor

Acuzația venită din partea Moscovei a deschis un nou val de tensiuni între Rusia și Ucraina. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține că forțele ucrainene ar fi încercat să lovească reședința lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod chiar în perioada în care poziția Rusiei la negocieri era reevaluată. Nu există detalii clare despre prezența liderului de la Kremlin în complex în momentul presupusului atac, iar până acum nu au fost raportate victime sau pagube.

Potrivit declarațiilor, incidentul ar fi avut loc în noaptea de 28 spre 29 decembrie, când zona ar fi fost vizată de 91 de drone ucrainene cu rază lungă de acțiune. Moscova susține că toate aparatele au fost doborâte de sistemele antiaeriene. Lavrov a reacționat dur, numind acțiunea o formă de terorism de stat și anunțând că Rusia pregătește deja o ripostă, țintele viitoarelor lovituri fiind stabilite.

Oficialii ruși spun că acest episod ar modifica poziția lor de negociere, pe fondul acuzației că autoritățile de la Kiev ar fi trecut complet la o politică agresivă. Totuși, Moscova afirmă că nu intenționează să se retragă din discuțiile de pace.

Volodimir Zelenski respinge acuzațiile, catalogându-le drept minciuni menite să justifice noi bombardamente asupra Kievului. El afirmă că Rusia caută pretexte pentru escaladare și invocă întâlnirea recentă cu președintele american Donald Trump, despre care spune că ar fi deranjat Moscova. Liderul ucrainean avertizează că aceste declarații ar putea reprezenta pregătirea pentru atacuri asupra capitalei și a instituțiilor statului.

Zelenski susține că Rusia a mai folosit această strategie, amintind de atacurile anterioare asupra clădirilor guvernamentale. El cere vigilență și spune că partenerii internaționali, inclusiv administrația Trump și liderii europeni, ar trebui să se implice pentru a preveni o nouă escaladare.

În același timp, consilierul lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, spune că Donald Trump ar fi reacționat cu indignare la informațiile privind presupusul atac și i-ar fi transmis liderului rus că este „recunoscător că nu i-a dat lui Zelenski rachete Tomahawk”.