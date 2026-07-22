Anca Alexandrescu: „Domnul Coldea încă se visează mare șmecher în România și să știți că încă mai are influență în anumite zone”

Publicat 22 iul. 2026, 18:29 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a reacționat după incidentul petrecut pe aeroportul din Nisa, unde jurnalista Realitatea Plus Alessia Păcuraru a fost agresată de fostul general SRI Florian Coldea, după ce a încercat să îi adreseze întrebări și să îl filmeze.

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