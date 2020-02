Sebastian Cucoș, șef al Jandarmeriei Române în timpul violențelor din 10 august 2018, ofițer la Inspectoratul de Jandarmi al Județului Buzău. Acesta este detașat pentru o perioadă de 3 luni și este împuternicit să îndeplinească activități specifice pe linia misiunilor de ordine publică.

“Dmnul Sebastian Cucoș este detașat la Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzău, prin ordinul Inspectorului General, să îndeplinească activități specifice pe linia misiunilor de ordine publică timp de 3 luni. El este încadrat în continuare pe funcția de director la Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București. Detașarea este de 3 luni, începând cu data de 13 februarie 2020”, a declarat Georgiana Nazîru, purtător de cuvânt al IJJ Buzău.

In 21 septembrie 2018, Sebastian Cucos a fost pus sub acuzare de catre procurori pentru complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva in dosarul violentelor de la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei, alaturi de Catalin Sindile, dar si alaturi de seful Jandarmeriei Bucuresti, maiorul Laurentiu Cazan, precum si alaturi de comisarul-sef de politie Mihai Dan Chirica, secretar de stat pentru relatia cu prefectii din Ministerul Afacerilor Interne.

In august 2019, Sebastian Cucos a revenit pe postul de director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, post ocupat in perioada iunie 2016 – august 2017, cand a fost imputernicit inspector general al Jandarmeriei Romane.