Primarul din Buzău, Constantin Toma, anunţă că va lansa în dezbatere publică un proiect prin care municipiului ar urma să-i fie alipită comuna Ţinteşti, care este localitatea sa natală. Un referendum în acest sens urmează a fi organizat în prima duminică din luna octombrie 2021.

Primarul susţine că este absolut necesară alipirea comunei Ţinteşti de municipiul Buzău pentru că oraşul nu mai are terenuri pentru a se dezvolta, iar comasarea cu Ţinteştiul, care are doar 4.500 de locuitori, va face ca suprafaţa oraşului aproape să se dubleze.

„Mă voi întâlni cu conducerea Primăriei şi cu consilierii locali, cu consilierii locali PSD ne-am întâlnit, încerc să fac întâlniri inclusiv cu conducerea partidelor cu reprezentare în Consiliul Local, astfel încât să aducem toate argumentele pentru această unire. Încercăm în luna iulie să ţinem şedinţele de Consiliu Local şi la Buzău şi la Ţinteşti. Avem intenţia ca referendumul să îl organizăm în prima duminică din luna octombrie. De ce Ţinteşti? E adevărat, este comuna în care m-am născut şi am crescut, dar din punct de vedere geografic, strategic este cea mai bună variantă prin această unire a Buzăului, pentru că Buzăul nu mai are terenuri, nu mai are unde să se dezvolte„, a declarat primarul Buzăului, Constantin Toma.

Comuna Ţinteşti are 7.200 de hectare şi circa 4500 de locuitori, în timp ce municipiul are circa 8.100 de hectare şi 115.000 locuitori. Primăria comunei Țintești este condusă de social democratul Aurel Stoica, iar PSD are și majoritatea în CLC, cu 8 consilieri din 13.

