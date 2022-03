Un grup format din peste 110 persoane , din cele venite la Buzau din Ucraina in data de 8 martie, va pleca in aceasta noapte din centrele de cazare si va fi transportat spre Gara Brasov, unde cu totii se vor imbarca in trenul international Brasov-Budapesta.

Plecarea va fi la ora 24.00 din zona Kaufland Bariera Ploiesti, transportul spre Brasov fiind asigurat in urma demersurilor initiate de Institutia Prefectului Judetul Buzau.

Inainte de momentul imbarcarii in mijloacele de transport cu care vor fi dusi la Brasov, cetatenii ucraineni vor primi de la elevii Colegiului Hasdeu apa si sandvisuri, tinerii exprimandu-si dorinta de a face acest gest pentru cei aflati in impas si de a le ura „drum bun” spre destinatiile in care vor sa ajunga.

Sursa: Realitatea de Buzau