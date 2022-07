Două maşini înmatriculate în România, din Bucureşti şi Buzău, au fost implicate într-un accident violent în Bulgaria, cel mai probabil după ce unul dintre şoferi a efectuat o depăşire riscantă.

Coliziunea s-a produs pe un drum naţional intens tranzitat în sezonul estival de maşinile care se deplasează spre Grecia, în special spre insula Thassos.

O martoră a publicat o imagine de la locul accidentului pe grupul de Facebook „Forum Thassos„, trăgând un semnal de alarmă cu privire la comportamentul agresiv al multor şoferi români şi numărul mare de depăşiri periculoase făcute de aceştia.

Martora a mai povestit că în unul dintre autoturismele implicate în coliziune se aflau şi copii mici. În imagine se mai vede şi că, în zona în care s-a produs acest accident, respectivul durm din Bulgaria avea marcaj cu dungă continuă.

„Accident grav in Bulgaria, 2 masini de România , Buzau cu Bucuresti. Aveti grija! Am vazut masini de Bucuresti care au depasit pe linie dubla continua. Toti vrem sa ajungem in vacanta sau acasa. Haideti sa fim prudenti. In masina de Buzau erau copii mici. Sunt efectiv uimita cati depasiti pe linie continua. Sunteti extraordinari!”, a scris autoarea fotografiei.

Sursa: Realitatea de Buzau