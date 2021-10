PSD comunică cu premierul desemnat, nu negociază cu PNL. Este o precizare de maximă importanță venită de la președintele PSD, Marcel Ciolacu, la prima ora a dimineții, înainte de întrarea în sediul din Kiseleff 10. Liderul social democrat a atras atenția că PSD nu a luat o decizie, dar, „firesc”, caută soluții și are un dialog cu premierul desemnat, despre care nu știe dacă îl va susține sau nu.

„În primul rând, nu cred că are importanță dacă există sau nu există o întâlnire. Astăzi, de dimineață, am stat de vorbă telefonic cu premierul desemnat și încercăm să găsim o soluție politică la această criză. Eu am o comunicare cu prim-ministrul desemnat. Adevăratele probleme ale românilor rămân pandemia și energia. Sperăm ca astăzi în Camera Deputaților sa trecem legea de plafonare a prețurilor. (…)

Consider că am această obligație, ca lider de partid să discut cu premierul desemnat. Indiferent dacă sunt la putere sau în Opoziție, indiferent dacă voi vota sau nu un astfel de guvern, trebuie sa existe aceasta comunicare.

Nu am, în schimb, negocieri cu PNL. PSD trebuie să se implice în rezolvarea acestei crize și trebuie să fie parte la rezolvarea acestei crize. De a cea am și înaintat 10 măsuri urgente pe care trebuie sa le ua orice guvern investit. Dacă nu se vor lua aceste masuri în Guvern le vom promova ca legi în Parlament.

In interiorul partidului există o opțiune clară de a nu susține un guvern minoritar. Nu este luată o hotărâre, dar eu v-am spus ceea ce gândesc colegii mei.”, a declarat Marcel Ciolacu miercuri dimineață.

Sursa: Realitatea Din PSD