AJOFM Buzău anunță un număr de 203 locuri de muncă vacante la nivelul județului Buzău și publică ofertele angajatorilor din străinătate. Pentru a obține detalii suplimentare despre locurile de muncă vă puteți adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău.
Lista locurilor de muncă disponibile în județul Buzău, la data de 17 mai 2021
|Meseria
|Unitate
|Adresa
|Telefon
|Informatii aditionale
|Numar locuri
|pictor
|MAXIM BELLEART SRL
|MEREI, SAT OGRAZILE NR.329
|0784769990
|PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|manager marketing
|MAXIM BELLEART SRL
|MEREI, SAT OGRAZILE NR.329
|0784769990
|PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|ajutor bucatar
|SC BUCATE ALESE DIN MOUSAIOS SRL
|BUZAU, STR.BAZALT, NR.15 INCINTA FLACARA
|0728487858
|PERIOADA NEDETERMINATA
|2
|bucatar
|SC BUCATE ALESE DIN MOUSAIOS SRL
|BUZAU, STR.BAZALT, NR.15 INCINTA FLACARA
|0728487858
|PERIOADA NEDETERMINATA
|2
|inginer industria alimentara
|MERIDIAN AGROIND SRL
|RM-SARAT , STR . FOCSANI, NR 1, JUD BUZAU
|0731329684
|STUDII SUPERIOARE, VECHIME IN MUNCA (MINIM 1 AN), PERIOADA NEDETERMINATA, C/V, E-MAIL :[email protected]
|1
|economist
|AVICOLA BUZAU
|DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0723344568
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|electrician
|AVICOLA BUZAU
|DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0723344568
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|electrician
|AVICOLA BUZAU
|DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0723344568
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|muncitor necalificat
|AVICOLA BUZAU
|DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0723344568
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|electrician
|AAYLEX PROD
|DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238401900
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|2
|lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale
|AAYLEX PROD
|DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238401900
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|4
|frigotehnist
|AAYLEX PROD
|DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238401900
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|2
|stivuitorist
|AAYLEX PROD
|DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238401900
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|muncitor necalificat in agricultura
|AAYLEX PROD
|DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238401900
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|3
|operator dispecer
|AAYLEX PROD
|DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238401900
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|2
|operator la tratarea si epurarea apelor uzate
|AAYLEX PROD
|DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238401900
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|picher
|AAYLEX PROD
|DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0723344568
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|2
|faiantar
|ITKA BUILDINGS
|STR. BASARABIEI 31A, BRASOV
|0723202669
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, DIURNA, TRANSPORT, CAZARE
|10
|rigipsar
|ITKA BUILDINGS
|STR. BASARABIEI 31A, BRASOV
|0723202669
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, DIURNA, TRANSPORT, CAZARE
|10
|muncitor necalificat
|WELDING EXPERT INDUSTRY
|SOS. BRAILEI 2 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0726117519
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON
|6
|trefilator
|WELDING EXPERT INDUSTRY
|SOS. BRAILEI 2 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0726117519
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON
|4
|lucrator comercial
|PREMIER RESTAURANTS ROMANIA
|SOS. NICOLAE TITULESCU 4-8 BUCURESTI, LOC. SECTORUL 1
|0238713593
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA, CV/INTERVIU
|3
|manipulant
|LEOPARD COM
|SOSEAUA SPATARULUI NR. 24
|0238713064
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|2
|casier
|LEOPARD COM
|SOSEAUA SPATARULUI NR. 24
|0238713064
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|casier
|PROFI ROM FOOD
|CALEA SEVER BOCU 31 JUD. TIMIS, LOC. TIMISOARA
|0372568838
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA
|1
|vanzator
|PROFI ROM FOOD
|CALEA SEVER BOCU 31 JUD. TIMIS, LOC. TIMISOARA
|0372568838
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA
|1
|receptioner marfa
|PROFI ROM FOOD
|CALEA SEVER BOCU 31 JUD. TIMIS, LOC. TIMISOARA
|0372568838
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA
|1
|lucrator comercial
|PROFI ROM FOOD
|CALEA SEVER BOCU 31 JUD. TIMIS, LOC. TIMISOARA
|0372568838
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA
|2
|asistent marketing
|UNIVERSAL LE BIG
|CAR. MICRO XIV, MAGAZIN 20
|0744673203
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, CV: [email protected]
|1
|lucrator comercial
|CARRARO RALUCA
|STR. TRANSILVANIEI 45 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0726229688
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, SCRISOARE SI CV
|1
|ospatar
|PIETROASA
|PIATA DACIEI 2 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0730990818
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|bucatar
|PIETROASA
|PIATA DACIEI 2 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0730990818
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|muncitor necalificat
|PIETROASA
|PIATA DACIEI 2 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0730990818
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|camerista
|PIETROASA
|PIATA DACIEI 2 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0730990818
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|receptioner hotel
|PIETROASA
|PIATA DACIEI 2 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0730990818
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|muncitor necalificat
|ELCO MULTISERVICE SOCIETATE COOPERATIVĂ
|B-DUL UNIRII BL. P6A INCT. 14
|0238713445
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA
|35
|ajutor bucatar
|SIM BLUE TAG
|STR. SPIRU HARET 3 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0767985266
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|5
|brutar
|SIM BLUE TAG
|STR. SPIRU HARET 3 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0767985266
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|2
|specialist comunicare si pr
|COMPANIA DE APA
|STR. SPIRU HARET 6 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238720356
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, CERERE, CV
|1
|administrator
|COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA
|CHIRISTIGII NR. 4
|0723803013
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|controlor calitate
|GREENTECH
|STR. ALMASULUI 1 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238711020
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|2
|operator contorizare
|COMPANIA DE APA
|STR. SPIRU HARET 6 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238720356
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, CERERE, CV
|2
|agent de securitate
|NEXT LEVEL SECURITY
|BDUL. G-RAL VASILE MILEA JUD. SIBIU, LOC. SIBIU
|0740157451
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|sef serviciu paza
|NEXT LEVEL SECURITY
|BDUL. G-RAL VASILE MILEA JUD. SIBIU, LOC. SIBIU
|0740157451
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|sapator manual
|DANUR
|STR. STADIONULUI BL. 40 SC. A AP. 42
|0786104096
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|3
|administrator
|WASHCODOPREA 94
|STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU 15 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0783137123
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|spalator auto
|WASHCODOPREA 94
|STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU 15 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0783137123
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|contabil
|WASHCODOPREA 94
|STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU 15 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0783137123
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|Conducator auto transport rutier de marfuri
|LUSCAN COM
|STR. PLEVNEI 5 JUD. BUZAU
|0739010253
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, LOC MUNCA: BUZAU, CARIERA BAUTUTA – JUD. ARAD
|15
|tinichigiu carosier
|ELCAR GID
|STR. TRANSILVANIEI 510 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0740135150
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON (9.30-16.30), CV: [email protected]
|1
|vopsitor auto
|ELCAR GID
|STR. TRANSILVANIEI 510 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0740135150
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON (9.30-16.30), CV: [email protected], TICHETE
|1
|inginer autovehicule rutiere
|ELCAR GID
|STR. TRANSILVANIEI 510 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0740135150
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON (9.30-16.30), CV: [email protected], TICHETE
|1
|mecanic auto
|ELCAR GID
|STR. TRANSILVANIEI 510 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0740135150
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON (9.30-16.30), CV: [email protected], TICHETE
|1
|contabil
|RING TEXTILE PRODUCTION RTP
|STR. INFRATIRII 12 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238719994
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|agent de securitate
|LEX PROTECT
|STR. PRUTULUI NR. 48 BUZAU
|0727793318
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|7
|paznic
|LEX PROTECT
|STR. PRUTULUI NR. 48 BUZAU
|0727793318
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|5
|electrician de intretinere si reparatii
|MARTELLI EUROPE
|ALEEA INDUSTRIILOR 17 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238724633
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA, CERERE TIP LA SEDIUL FIRMEI
|1
|muncitor necalificat in industria confectiilor
|MARTELLI EUROPE
|ALEEA INDUSTRIILOR 17 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238724633
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA, CERERE TIP LA SEDIUL FIRMEI
|5
|confectioner-asamblor articole din textile
|MARTELLI EUROPE
|ALEEA INDUSTRIILOR 17 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238724633
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA, CERERE TIP LA SEDIUL FIRMEI
|5
|inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca
|MARTELLI EUROPE
|ALEEA INDUSTRIILOR 17 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238724633
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA, CERERE TIP LA SEDIUL FIRMEI
|1
|secretar asistent director
|MARTELLI EUROPE
|ALEEA INDUSTRIILOR 17 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238724633
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA, CERERE TIP LA SEDIUL FIRMEI
|1
|manipulant
|AVICOLA BUZAU
|DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0723344568
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|sudor
|BRIKO HEXACON
|STR. PRINCIPALA 2 A JUD. BUZAU, LOC. GURA CALNAULUI
|0753026308
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON
|2
|dulgher
|BRIKO HEXACON
|STR. PRINCIPALA 2 A JUD. BUZAU, LOC. GURA CALNAULUI
|0753026947
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON
|2
|fierar betonist
|BRIKO HEXACON
|STR. PRINCIPALA 2 A JUD. BUZAU, LOC. GURA CALNAULUI
|0753026947
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON
|2
|specialist operational ( tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale)
|COMPANIA DE APA
|STR. SPIRU HARET 6 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238720356
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, STUDII MEDII TEHNICE, PERMIS CAT. B, CERERE SI CV
|1
|ingrijitor cladiri
|MP CLEANING SYSTEMS
|ALEEA JIENEASCA 5 BUCURESTI, LOC. SECTORUL 3
|0722763974
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON, BONURI DE MASA
|4
|operator surse apa (electrician de intretinere si reparatii)
|COMPANIA DE APA
|STR. SPIRU HARET 6 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238720356
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, CERERE SI CV
|1
|operator retele apa (instalator apa, canal)
|COMPANIA DE APA
|STR. SPIRU HARET 6 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238720356
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, CERERE SI CV
|2
|stivuitorist
|AVICOLA BUZAU
|DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0723344568
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|1
|brutar
|MERCHANDISE QUICK
|STR. TRANSILVANIEI 476 B JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0769858457
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|2
|curier
|FAN COURIER
|SOS. SPATARULUI 16
|0746292812
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, CV, INTERVIU, PERMIS CAT. B
|3
|operator introducere, validare si prelucrare date
|FAN COURIER
|SOS. SPATARULUI 16
|0746292812
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, CV, INTERVIU, CUNOSTINTE OPERARE PC
|3
|tehnician dentar
|PRECIDENT
|ALEEA JUPITER 2 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU
|0238721712
|ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA
|2
|TOTAL
|203
Sursa: Realitatea de Buzau