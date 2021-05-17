AJOFM Buzău anunță un număr de 203 locuri de muncă vacante la nivelul județului Buzău și publică ofertele angajatorilor din străinătate. Pentru a obține detalii suplimentare despre locurile de muncă vă puteți adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău.

Lista locurilor de muncă disponibile în județul Buzău, la data de 17 mai 2021

Meseria Unitate Adresa Telefon Informatii aditionale Numar locuri
pictor MAXIM BELLEART SRL MEREI, SAT OGRAZILE NR.329 0784769990 PERIOADA NEDETERMINATA 1
manager marketing MAXIM BELLEART SRL MEREI, SAT OGRAZILE NR.329 0784769990 PERIOADA NEDETERMINATA 1
ajutor bucatar SC BUCATE ALESE DIN MOUSAIOS SRL BUZAU, STR.BAZALT, NR.15 INCINTA FLACARA 0728487858 PERIOADA NEDETERMINATA 2
bucatar SC BUCATE ALESE DIN MOUSAIOS SRL BUZAU, STR.BAZALT, NR.15 INCINTA FLACARA 0728487858 PERIOADA NEDETERMINATA 2
inginer industria alimentara MERIDIAN AGROIND SRL RM-SARAT , STR . FOCSANI, NR 1, JUD BUZAU 0731329684 STUDII SUPERIOARE, VECHIME IN MUNCA (MINIM 1 AN), PERIOADA NEDETERMINATA, C/V, E-MAIL :[email protected] 1
economist AVICOLA BUZAU DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0723344568 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
electrician AVICOLA BUZAU DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0723344568 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
electrician AVICOLA BUZAU DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0723344568 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
muncitor necalificat AVICOLA BUZAU DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0723344568 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
electrician AAYLEX PROD DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238401900 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 2
lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale AAYLEX PROD DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238401900 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 4
frigotehnist AAYLEX PROD DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238401900 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 2
stivuitorist AAYLEX PROD DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238401900 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
muncitor necalificat in agricultura AAYLEX PROD DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238401900 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 3
operator dispecer AAYLEX PROD DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238401900 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 2
operator la tratarea si epurarea apelor uzate AAYLEX PROD DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238401900 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
picher AAYLEX PROD DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0723344568 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 2
faiantar ITKA BUILDINGS STR. BASARABIEI 31A, BRASOV 0723202669 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, DIURNA, TRANSPORT, CAZARE 10
rigipsar ITKA BUILDINGS STR. BASARABIEI 31A, BRASOV 0723202669 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, DIURNA, TRANSPORT, CAZARE 10
muncitor necalificat WELDING EXPERT INDUSTRY SOS. BRAILEI 2 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0726117519 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON 6
trefilator WELDING EXPERT INDUSTRY SOS. BRAILEI 2 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0726117519 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON 4
lucrator comercial PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SOS. NICOLAE TITULESCU 4-8 BUCURESTI, LOC. SECTORUL 1 0238713593 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA, CV/INTERVIU 3
manipulant LEOPARD COM SOSEAUA SPATARULUI NR. 24 0238713064 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 2
casier LEOPARD COM SOSEAUA SPATARULUI NR. 24 0238713064 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
casier PROFI ROM FOOD CALEA SEVER BOCU 31 JUD. TIMIS, LOC. TIMISOARA 0372568838 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA 1
vanzator PROFI ROM FOOD CALEA SEVER BOCU 31 JUD. TIMIS, LOC. TIMISOARA 0372568838 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA 1
receptioner marfa PROFI ROM FOOD CALEA SEVER BOCU 31 JUD. TIMIS, LOC. TIMISOARA 0372568838 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA 1
lucrator comercial PROFI ROM FOOD CALEA SEVER BOCU 31 JUD. TIMIS, LOC. TIMISOARA 0372568838 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA 2
asistent marketing UNIVERSAL LE BIG CAR. MICRO XIV, MAGAZIN 20 0744673203 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, CV: [email protected] 1
lucrator comercial CARRARO RALUCA STR. TRANSILVANIEI 45 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0726229688 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, SCRISOARE SI CV 1
ospatar PIETROASA PIATA DACIEI 2 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0730990818 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
bucatar PIETROASA PIATA DACIEI 2 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0730990818 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
muncitor necalificat PIETROASA PIATA DACIEI 2 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0730990818 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
camerista PIETROASA PIATA DACIEI 2 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0730990818 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
receptioner hotel PIETROASA PIATA DACIEI 2 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0730990818 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
muncitor necalificat ELCO MULTISERVICE SOCIETATE COOPERATIVĂ B-DUL UNIRII BL. P6A INCT. 14 0238713445 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA 35
ajutor bucatar SIM BLUE TAG STR. SPIRU HARET 3 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0767985266 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 5
brutar SIM BLUE TAG STR. SPIRU HARET 3 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0767985266 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 2
specialist comunicare si pr COMPANIA DE APA STR. SPIRU HARET 6 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238720356 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, CERERE, CV 1
administrator COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA CHIRISTIGII NR. 4 0723803013 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
controlor calitate GREENTECH STR. ALMASULUI 1 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238711020 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 2
operator contorizare COMPANIA DE APA STR. SPIRU HARET 6 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238720356 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, CERERE, CV 2
agent de securitate NEXT LEVEL SECURITY BDUL. G-RAL VASILE MILEA JUD. SIBIU, LOC. SIBIU 0740157451 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
sef serviciu paza NEXT LEVEL SECURITY BDUL. G-RAL VASILE MILEA JUD. SIBIU, LOC. SIBIU 0740157451 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
sapator manual DANUR STR. STADIONULUI BL. 40 SC. A AP. 42 0786104096 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 3
administrator WASHCODOPREA 94 STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU 15 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0783137123 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
spalator auto WASHCODOPREA 94 STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU 15 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0783137123 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
contabil WASHCODOPREA 94 STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU 15 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0783137123 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
Conducator auto transport rutier de marfuri LUSCAN COM STR. PLEVNEI 5 JUD. BUZAU 0739010253 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, LOC MUNCA: BUZAU, CARIERA BAUTUTA – JUD. ARAD 15
tinichigiu carosier ELCAR GID STR. TRANSILVANIEI 510 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0740135150 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON (9.30-16.30), CV: [email protected] 1
vopsitor auto ELCAR GID STR. TRANSILVANIEI 510 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0740135150 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON (9.30-16.30), CV: [email protected], TICHETE 1
inginer autovehicule rutiere ELCAR GID STR. TRANSILVANIEI 510 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0740135150 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON (9.30-16.30), CV: [email protected], TICHETE 1
mecanic auto ELCAR GID STR. TRANSILVANIEI 510 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0740135150 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON (9.30-16.30), CV: [email protected], TICHETE 1
contabil RING TEXTILE PRODUCTION RTP STR. INFRATIRII 12 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238719994 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
agent de securitate LEX PROTECT STR. PRUTULUI NR. 48 BUZAU 0727793318 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 7
paznic LEX PROTECT STR. PRUTULUI NR. 48 BUZAU 0727793318 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 5
electrician de intretinere si reparatii MARTELLI EUROPE ALEEA INDUSTRIILOR 17 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238724633 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA, CERERE TIP LA SEDIUL FIRMEI 1
muncitor necalificat in industria confectiilor MARTELLI EUROPE ALEEA INDUSTRIILOR 17 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238724633 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA, CERERE TIP LA SEDIUL FIRMEI 5
confectioner-asamblor articole din textile MARTELLI EUROPE ALEEA INDUSTRIILOR 17 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238724633 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA, CERERE TIP LA SEDIUL FIRMEI 5
inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca MARTELLI EUROPE ALEEA INDUSTRIILOR 17 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238724633 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA, CERERE TIP LA SEDIUL FIRMEI 1
secretar asistent director MARTELLI EUROPE ALEEA INDUSTRIILOR 17 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238724633 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TICHETE DE MASA, CERERE TIP LA SEDIUL FIRMEI 1
manipulant AVICOLA BUZAU DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0723344568 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
sudor BRIKO HEXACON STR. PRINCIPALA 2 A JUD. BUZAU, LOC. GURA CALNAULUI 0753026308 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON 2
dulgher BRIKO HEXACON STR. PRINCIPALA 2 A JUD. BUZAU, LOC. GURA CALNAULUI 0753026947 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON 2
fierar betonist BRIKO HEXACON STR. PRINCIPALA 2 A JUD. BUZAU, LOC. GURA CALNAULUI 0753026947 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON 2
specialist operational ( tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale) COMPANIA DE APA STR. SPIRU HARET 6 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238720356 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, STUDII MEDII TEHNICE, PERMIS CAT. B, CERERE SI CV 1
ingrijitor cladiri MP CLEANING SYSTEMS ALEEA JIENEASCA 5 BUCURESTI, LOC. SECTORUL 3 0722763974 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, TELEFON, BONURI DE MASA 4
operator surse apa (electrician de intretinere si reparatii) COMPANIA DE APA STR. SPIRU HARET 6 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238720356 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, CERERE SI CV 1
operator retele apa (instalator apa, canal) COMPANIA DE APA STR. SPIRU HARET 6 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238720356 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, CERERE SI CV 2
stivuitorist AVICOLA BUZAU DN 2B KM 9+270 ST JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0723344568 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 1
brutar MERCHANDISE QUICK STR. TRANSILVANIEI 476 B JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0769858457 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 2
curier FAN COURIER SOS. SPATARULUI 16 0746292812 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, CV, INTERVIU, PERMIS CAT. B 3
operator introducere, validare si prelucrare date FAN COURIER SOS. SPATARULUI 16 0746292812 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA, CV, INTERVIU, CUNOSTINTE OPERARE PC 3
tehnician dentar PRECIDENT ALEEA JUPITER 2 JUD. BUZAU, LOC. BUZAU 0238721712 ANGAJARE PERIOADA NEDETERMINATA 2
TOTAL 203

Sursa: Realitatea de Buzau

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