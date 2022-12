Buzoienii sunt așteptați vineri, 16 decembrie, la Iazul Morilor, la un târg de Crăciun pe care îl va organiza Liceul Tehnic Buzău, pentru a mobiliza comunitatea să se implice ca să producă o schimbare în bine a educației buzoiene. Prin evenimentul de vineri Liceul Tehnic Buzău se va alătura altor 24 unități de învățământ din țară care vor organiza simultan un astfel de târg de Crăciun. Scopul acestui demers este strângerea de fonduri destinate unor reparații în Liceul Tehnic la Buzău.

„Cu sumele astfel obținute din vânzarea produselor, cu ajutorul Narada, care va dubla suma , și al partenerilor care susțin organizația și campania târgurilor de Crăciun, Liceul Tehnic Buzău va obține fondurile necesare să rezolve alerta (reamenajarea coridoarelor din corpul B), care se regăsește pe hartaedu.ro”, transmite directorul liceului, profesor Corina Moise Poenaru.

În cadrul campaniei „Salvează o școală”, pe 16 decembrie, sute de copii se transformă în eroi pentru școala lor alături de NARADA

Peste 20 de persoane publice susțin elevii care devin antreprenori pentru o zi la târguri de Crăciun, pentru a rezolva urgențele din 25 de școli din țară

Smiley, Feli, Marius Moga, Antonia, Selly, Randi, Edward Sanda, Cleopatra Stratan, WRS, Alex Velea, Cosmin Savu, Olimpia Melinte, Daddy Cool, Alina Ceușan, Irina SSW (Deaconescu), Bogdan Ioan, Eugenia Nicolae, Roxana Hulpe, Aluziva, Răzvan Munteanu și scriitorii Camelia Cavadia, Iv cel Naiv, Remus Boldea se alătură micilor întreprinzători, donând obiecte care vor fi licitate la târguri pentru a aduna fonduri destinate reparațiilor școlilor.

Organizația Narada lansează campania „Salvează o școală” și se implică să ajute 25 de școli din țară, care au listat alerte pe HartaEdu cu nevoia soluționării unei urgențe legate de siguranța copiilor în clase, să demareze acțiuni importante și strângeri de fonduri pentru rezolvarea acestora. Având motto-ul #EokSăFacemNoi, Narada aduce împreună comunități, mediul privat și personalități publice pentru a fi parte și a susține o acțiune pe cât de importantă, pe atât de urgentă: infrastructura inadecvată și chiar periculoasă în care învață nu mai puțin de 1,2 milioane de copii din România.

Astfel, pe 16 decembrie, 25 de școli vor organiza simultan târguri de Crăciun pentru care elevii vor confecționa obiecte pe care le vor scoate la vânzare pentru membrii comunității locale. Foarte multe persoane publice, influenceri, actori, muzicieni, scriitori, au acceptat provocarea de a fi alături de micii antreprenori în această primă experiență a lor în business. O serie de artiști și persoane publice au acceptat invitația de a deveni ambasadori și de a reprezenta o școală cât mai apropiată din orașul sau județul lor natal, alăturându-se astfel campaniei „Salvează o școală”. Aceștia vor dona pentru târgul de Crăciun un obiect drag lor, cu autograf, ce va putea fi licitat și își vor îndemna comunitățile din mediul online, prin intermediul rețelelor de socializare, să participe și să susțină inițiativele elevilor. Cu sumele astfel obținute, dar și cu ajutorul Narada școlile vor obține fonduri necesare să rezolve alerta (problema cu care se confruntă școala).

Prin acest mecanism de autofinanțare, Narada ajută școlile nu doar să strângă fonduri, ci inclusiv să își dezvolte o gândire antreprenorială, să fie independente și să strângă bani, să construiască propriul lor mecanism de finanțare a alertei. “Desigur că ar fi ideal să avem un buget de învățământ care să aducă școlile din România la standardele acestui secol, la standardele la care ne dorim să ne educăm copiii. Însă nu este cazul, dimpotrivă: lipsa de finanțare este în continuare unul din cele mai mari blocaje în evoluția educației. La Narada, am învățat că e ok să facem noi – e ok sa mobilizăm societatea și resursele disponibile pentru a adresa provocările din educație. Iar în această campanie, tot ce facem este să dăm aceste aptitudini mai departe școlilor – ne parteneriem cu profesorii lideri care au scos la suprafața urgențele din școlile lor, care lucrează cu copiii, părinții si micii întreprinzători din comunitate – și, împreună, facem eforturi să generăm finanțarea necesară adresării urgențelor. Și, cine știe, poate devine molipsitor”, declară Raluca Jianu, CEO Narada.

Alertele respective scot în evidență probleme de infrastructură și semnalează necesitatea renovărilor interioare și exterioare în școli, schimbarea acoperișului, a rețelei de electricitate sau termoficare, dar și nevoia de tehnologie a anumitor comunități. Dintre cele participante la evenimentul din 16 decembrie, cel puțin trei școli au nevoie de amenajarea grupurilor sanitare, patru școli au nevoie de reconsolidare și/sau renovarea acoperișului, trei de refacerea instalației electrice, una o nevoie urgentă de centrală termică, astăzi copiii învățând la maxim 16 grade Celsius în clase, alte cinci de amenajări interioare și schimbarea mobilierului școlar, trei de tehnologie și de calculatoare, laptopuri și videoproiectoare, cinci de amenajarea unui spațiu exterior și mai multe de amenajarea unei biblioteci moderne.

Campania „Salvează o școală” reprezintă, totodată, și un manifest al elevilor prin care aceștia atrag atenția și invită la implicare astfel încât să poată învăța în condiții adecvate. În prezent, nivelul de siguranță din școlile din România este foarte scăzut, atât din punct de vedere seismic și sanitar, dar și din punctul de vedere al construcției și al siguranței la incendiu. 42% dintre clădirile în care funcționează școli sunt amplasate în zone cu risc seismic ridicat, ¼ dintre școlile din România, preponderent din zonele rurale, utilizează sobele ca principală sursă de încălzire. În ultimii 10 ani cel puțin 11 instituții de învățământ din România s-au prăbușit peste elevi la ore, aproximativ 4.200 de școli din România, însumând peste 155.486 de elevi, nu au acces la grupuri sanitare în incinta școlii, jumătate dintre acestea fiind amplasate în curte și sunt lipsite de apă curentă și canalizare. În momentul de față, pe HartaEdu sunt înscrise peste 1100 de alerte din partea școlilor din România, cu impact asupra a aproape 300 de mii de elevi. Într-un singur an de la lansarea platformei au fost soluționate peste 200 de astfel de alerte, cu impact pentru peste 150 de unități de învățământ din țară și peste 30.000 de elevi, cu o investiție ce trece de 2,7 milioane de lei.

Pe data de 16 decembrie, ziua în care se va desfășura Târgul de Crăciun în cele 25 de școli intrate în campanie, în intervalul 10.00-14.00, elevii își vor pune caietele deasupra capului. Este din nou manifestul prin care ei vor să atragă atenția, prin care își doresc să fie observați și sprijiniți în soluționarea alertelor lor. Copilul care se protejează punându-și un caiet pe cap este imaginea care strigă fără cuvinte sutele de probleme ale sistemului educațional din România. Pentru că primul obiect pe care îl folosește elevul este caietul.

Sursa: Realitatea de Buzau