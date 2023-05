Compania de Apa S.A. Buzau anunta intreruperea serviciului de alimentare cu apa potabila in Buzau, cartier Brosteni, PT7, in data de 23.05.2023, in intervalul orar 09:00 – 16:00, pentru inlocuire grup pompare.

Zone afectate: Buzau, cartier Brosteni – afectati abonatii din PT 7.

”Ne cerem scuze pentru eventualul disconfort si va asiguram ca echipele de interventie vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrarilor si reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp” au transmis reprezentanții Companiei de Apă S.A. Buzău.

Sursa: Realitatea de Buzau