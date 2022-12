În ședința Consiliului Local Municipal de miercuri, 28 decembrie, aleșii au aprobat un proiect prin care impozitele sunt majorate în cazul a 39 de buzoieni care vor plăti impozite majorate cu procente între 100% și 500%, ca urmare a faptului că și-au lăsat proprietățile în paragină, deși au fost somați să ia măsuri pentru remedierea acestor situații.

În cadrul ședinței Consiliului Local Municipal de miercuri, autoritățile au decis să ia măsuri aspre împotriva celor care au ignorat somațiile transmise, iar proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Proprietățile în cauză figurează în zone destul de circulate ale orașului, cum ar străzile Transilvaniei, Independenței, Victoriei, Orizontului, Soroca sau Dorobanți.

„Luând în considerare faptul că proprietarii imobilului nu au luat măsurile de remediere a situației imobilului respectiv, măsuri dispuse prin somația și nota tehnică de constatare a stării imobilului transmise anterior și în considerarea dreptului constituțional la un mediu înconjurător sănătos, în scopul asigurării sănătății, vieții, integrității fizice și siguranței populației, al conservării caracterului estetic-arhitectural al cadrului urban construit, precum și a calității mediului natural, în condițiile respectării și punerii în valoare a specificității patrimoniului local și național, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre”, se arată în documentul Primăriei Buzău.

De la an la an se constată o scădere a proprietarilor care își lasă imobilele în stare de degradare. Numărul somațiilor trimise buzoienilor în ultimii ani, din momentul în care a fost adoptată hotărârea care prevede supraimpozitarea a scăzut de la an la an. Dacă în 2020 au fost 253 de somații, anul acesta au fost doar 59 somații.

În ultima ședință a CLM buzău de anul acesta s-a aprobat indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației, adică cu 5,1%.

Sursa: Realitatea de Buzau