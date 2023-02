Elena Udrea a acordat un interviu în exclusivitatea pentru Realitatea PLUS, jurnalistei Anca Alexandrescu, chiar în închisoare. Udrea a făcut dezvăluiri despre felul în care Statul Paralel funcționează chiar și în ziua de astăzi, o caracatiță a corupției prin care deciziile din Justiție sunt influențate. În plus, Elena Udrea a transmis mai multe documente relevante redacției Realitatea

Iată prima parte a interviului cu Elena Udrea:

„Probabil am de vorbit vreo 4 zile, nu 45 de minute, despre lucrurile care s-au întâmplat și continuă să se întâmple și există riscul să revină. Perioada neagră a României, în care conducea Statul paralel, există riscul major să o retrăim.

Cum am ajuns aici: juridic vorbind execut o pedeapsa în dosarul Gala Bute, un dosar marca Kovesi cap coadă, făcut de locotenențîi ei, Ana Dana și Marius Dancea pe care i-a luat împreună cu ea la Parchetul European.

Un dosar care a pornit după denunturile pe care le-am făcut la adresa lui Kovesi și Coldea în ianuarie 2015 și în care am fost condamnată de Ionuț Matei, Florentina Dragomir, Simona Popescu, toți s-au pensionat după ce au slujit Statul Paralel din anii 2013-2020, sunt pensionați pe zeci de mii de roni.

Decizia de condamnare am primit-o în 2018, iar ulterior Curtea Constituțională a spus că completul de judecători a fost pus cu mâna, nu doar în cazul meu, în toate dosarele celebre din acea perioada, Ponta, Bica, Șova.

Curtea Constituțională a spus că aceste dosare au fost puse de judecători puși cu mâna, primeau plicuri de la conducerea SRI din acea perioada care spuneau cine ce pedeapsă trebuie să primească. Ca urmare a deciziei CCR s-au redeschis dosarele, mai puțin al meu. În toate celelalte dosare pe care le-au judecat similare au admis contestațiile.

Doar în cazul meu, în anul 2019, judecătorii au simțit nevoia să întrebe dacă să respecte sau nu decizia CCR-ului la Curtea Europeană de Justiție. Doar în România s-a întâmplat așa ceva. Eu am știut de atunci că e un plan, o schemă, a lui Kovesi, gruparea Kovesi-Macovei de la Bruxelle. Am fost sigură că e un plan.

A fost un plan foarte bine pus la punct care nu a fost întocmit la București. Acum vedem că există o mișcare globală neo-marxistă, globalistă care a făcut un experiment în România. Binomul SRI-DNA a fost făcut pentru a prelua România, pentru a distruge elitele de orice fel, pentru a conduce România și a o transformă într-o colonie.

Cred acum că acești potentați ai lumii care se întâlnesc periodic și ne spun nouă ce pandemii trebuie să suportăm, ce să mâncăm, dacă mai mâncăm tradițional sau nu. (n.r. ei au avut acest plan pentru România)”, a explicat Elena Udrea.

Udrea a vorbit și despre documentele pe care le deține și pe care le-a trimis redacției Realitatea

„Avocații va vor mai trimite documente. Au un caracter secret dar nu dintre cele care nu pot fi deținute de persoane. Aceste documente mi-au fost respinse. În cazul meu în gala Bute sunt 2 note care am cerut SRI să le desecretizeze din care reiese fără dubiu că această poveste a dosarului gala bute au fost încropite de Kovesi și Coldea. Aceste note secrete au ajuns la Coldea și Kovesi.

Documentele spun că gruparea de denuntatori din Gala Bute făceau afaceri împreună, au fost prinși de SRI. În momentul în care am făcut denunț la adresa lui Kovesi și Coldea în 2015, au fost chemați, presați să declare că tot ceea ce au făcut ei s-a făcut pentru partid sau pentru mine la cererea mea. Toată lumea a rămas în libertate.

Înalta Curte are aceste note din 2019. Incriminează, arată că ei au știut exact cum stau lucrurile în Gala Bute și că nu am nicio vină. Acest dosar e dosarul lui Kovesi semnat de ea, rechizitoriu e semnat și asumat de Kovesi. Este singurul ei dosar cu care se mai poate laudă în ROmânia. O eventuală candidatura pe care o văd extrem de probabilă a lui Kovesi se poate laudă cu această victorie.

Alina Bica luase firul afacerilor făcute de fratele doamnei Kovesi care era pus la Transgaz, e adevărat, dar sunt lucruri minore față de ce se întâmplă acum, în momentul acesta.

Coldea nu cred că a avut ceva personal cu mine, a fost planul acesta de a prelua puterea după 2014. Eu am candidat la președinție, acesta a fost momentul fatal pentru mine. Dacă nu candidam și îi lăsăm să-și facă ei jocurile, probabil că nu s-ar fi mers atât de departe în ceea ce mă privește.

Ei au avut un plan, Traian Băsescu trebuia să se retragă definitiv, să nu mai aibă un partid, PMP a fost sabotat din toate părțile de SRI-DNA, a fost luat Pinalti și Florin Popescu. Blaga a rămas la PDL.

Macovei a fost permanent un pion să saboteze tot ce am făcut în politică. Soros l-a sunat pe Traian Băsescu să îl roage să o susțină pe Monica Macovei la președinția României. Macovei a fost pusă să mă contracandideze la președinția partidului și a luat niște voturi. Dacă nu lua acele voturi îl băteam pe Blaga din primul tur. Sigur, s-au furat voturile, au fugit cu sacii și a ieșit Vasile Blaga. Monica Macovei a fost pusă să își facă M10, partidul care să contracareze Mișcarea Populară care era branduit de Traian Băsescu. A fost pusă de către Coldea, Kovesi, statul paralel.

Uitați ce se întâmplă în America, dacă i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat lui Trump, va dați seama mie, în România.

Sebastian Ghiță povestește cu Monica Macovei a fost pusă permanent să mă secondeze pentru că șansele de a reuși un proiect prin care să fi făcut politică mai departe să fie cât mai mici și la final să eșuăm”, a explicat Elena Udrea în prima parte a interviului acordat jurnalistei Anca Alexandrescu de la Realitatea PLUS.