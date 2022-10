Analistul politic este de părere că prin intrarea României în Spațiul Schengen principalul câștigător ar fi domeniul transportului rutier de mărfuri.

„Există un câștig major pentru transportul de marfă pe șosele. Europa ne-a cerut să liberalizăm transporturile aeriene, în schimb, nu au liberalizat transportul auto și cel pe căile ferate. Principalul câștigător ar fi transportul rutier de marfă. S-ar reduce timpul de așteptare în vămi. Olandezii au interese pe porturile de la mare, dar și la transportul rutier.

Încă există interese ca noi să mai avem greutăți la transportul rutier. Asta deși olandezii de rând nu au habar despre ce înseamnă asta. Regele Olandei s-a plâns că fata lui a fost amenințată de mafia marocană. Ei nu fac față la ei acasă, dar se plâng de România. A durat 9 luni să facă un guvern pentru că Rutte a câștigat alegerile doar cu 22%. E greu să faci partid. Sunt patru partide, deci trebuie să țină cont de fiecare. Nu are legătură nici cu MCV și nici cu corupția. Decizia e strict una politică. Este un mandat imens de negociere. Nu sunt sigur că alte state nu au interes și scot Olanda la înaintare. Nu e negociere strict între Mark Rutte și Nicolae Ciucă, cred că sunt și alte țări care au și alte interese. A venit o echipă de control la vămile noastre, ceea ce e bine. Mark Rutte a venit în România să ne spună condițiile lui, iar ciucă se duce la Bruxelles să negocieze

În anii 2000 Tony Blair, premierul Angliei, a venit în Parlament și a spus că vom intra în UE. Acum, Mark Rutte spune fix opusul. Mereu exista zone cu anumite tipuri de interese, politice și economice. Marile guverne ale lumii au în jurul lor grupuri de interese, asta este viața. Nu poate un om singur să facă astfel de presiuni. Nici Băsescu nu a făcut de unul singur, ci alturi de echipe de zeci de oameni de prin ministere.

Când eram ministru m-am dus în Spania la o vânătoare de cerbi, iar acolo am cunoscut pe cine trebuie, am cunsocut comisarul și am trecut peste problemee tehnice. Așa se face. Dacă esti ministru, te duci și te zbați. Sunt convins că s-au dus și acum. Nu știu dacă au reușit să-i convină. Olanda are multe interese economice, dar nu e țara cea mai puternică din UE. Cred că le e greu să facă unor presiunilor din partea Germaniei. Nu știu ce șanse avem, dar sunt convoins că aleargă toți să facă ceva pentru intrarea în Schengen”, a declarat Miron Mitrea.