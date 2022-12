Cristian Rizea a făcut noi dezvăluiri explozive despre culisele oculte ale alegerilor prezidențiale încropite în laborator. Fostul deputat a rupt tăcerea, miercuri seara, în emisiunea 100% cu Laurențiu Botin, la Realitatea

„Sunt mulți acoperiți inclusiv în presă. Au mai rămas din divizia celor de atunci care au făcut parte din statul paralel de la începuturile lui. În seara asta vom dezvălui unul care a stat foarte mulți ani cu capul la cutie. Dețin foarte multe dovezi. E la un alt post de televiziune. E vorba de B1 TV. Este un personaj de care eu nu am apucat să vorbesc. E pregătit în volumul doi din Spovedania lui Rizea. Este și acum la B1. Are niște conturi, a trecut de la rucsac. Am spus eu ceva vreodată fără probe? I-am trimis pe mulți în afara politicii prin dezvăluirile pe care le-am făcut. (…)”, a spus fostul deputat Cristian Rizea, la Realitatea PLUS.

Acesta spune că în România este în continuare statul de tip mafiot. „Revenind la acoperiții din presă… Să ne întoarcem în 2009, că au fost alegeri prezidențiale. În momentul acela, Mircea Geoană era candidat și avea posibilitatea să se exprime public. E vorba de B1. Acolo e Sorin Oancea. Este ofițer activ al Serviciului de Informații al României. Este un om în presă cu o poziție importantă în serviciile secrete. O spun că este o chestiune gravă”, a mărturisit Cristian Rizea.

Întrebat despre probele pe care le are, fostul deputat a spus: „Practic, eu fac un autodenunț în direct pentru cei din instituțiile statului. Eu am o relație aparte cu serviciile și vin în fața poporului român, este ziua României peste câteva ore, le mulțumesc celor care mi-au dat mesaje. În 2009, Serviciul Român de Informații m-a folosit, respectiv George Maior. Am recunoscut că am fost un om al SRI în politica din România. Eu am venit în această zonă și am povestit de când. Încă de când am terminat armata am fost racolat de Marin Ionel. Am crezut că fac asta pentru a-mi servi patria. Eu chiar am crezut în acest ideal, să fac anumite lucruri în politică, să mă dedic total pentru interesul național.