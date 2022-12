În fiecare an, spiritul Sărbătorilor de iarnă trezeşte în sufletul oamenilor bucurie, bunătate, speranță. Astăzi, a fost o zi specială pentru copiii internaţi în secțiile de Pediatrie și Chirurgie Pediatrică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, dar şi pentru micuţii aflaţi sub tratament şi observaţie în celelalte secţii ale unităţii spitalicești din județul Buzău.

Ajutat de președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu, Moș Crăciun a venit cu daruri la copiii internați în spital. Peste două sute de pachete au fost aduse micuților aflați pe patul de spital, în pragul Sărbătorilor de Iarnă.

Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de corul vocal Happy Kids, coordonat de prof. Oana Dobre, de părintele Iulian Raicovici, preotul spitalului care, alături de preotul Constantin Neagu și colindătorii de la Baza Aeriană Boboc, au susținut un miniconcert de colinde.

„Mulțumim că ne sunteți aproape, angajaților spitalului, cărora le mulțumesc că au venit cu copiii să-l vadă pe Moș Crăciun. Continuăm această tradiție cu care deja v-ați obișnuit de peste 5 ani și suntem foarte bucuroși că și în acest an putem să aducem o bucurie copiilor angajaților, precum și copiilor care sunt internați în spital. Sperăm că le putem aduce un mic zâmbet și că vor fi încântați de programul nostru. Totodată, mulțumim celor două coruri pentru colindele care au răsunat pe holurile spitalului, pentru aceste momente emoționante pe care ni le-au dăruit. De asemenea, doresc să mulțumesc Consiliului Județean Buzău, domnului Președinte Petre Emanoil Neagu, pentru că, an de an este alături de noi și ne sprijină necondiționat în acțiunile noastre.” a declarat Claudiu Damian, manager S.J.U.Buzău.

Sursa: Realitatea de Buzau