Auraș Brașoveanu, reprezentantul clubului Gloria Buzău, a adus acuze grave celor de la SC Oțelul Galați, la finalul partidei din returul play-off-ului Ligii 2, desfășurată marți seară și încheiată cu victoria buzoienilor cu scorul de 1-0.

Cristian Munteanu a fost abordat după interviul dat la sfârșitul meciului dintre Gloria Buzău și SC Oțelul de președintele Gloriei, Auraș Brașoveanu. Acesta din urmă, iritat de declarațiile făcute de oficialul Oțelului la adresa arbitrajului lui Viorel Flueran, i-a adus acuze extrem de grave lui Munteanu.

”Cristi, dar de ce nu spui când trimiți arbitrii, le dați masă, le plătiți cazare. P-asta n-o spui? Lasă c-o spun eu, dacă n-o spui tu! V-am prins cu arbitrii la masă și cu cazare plătită? Pot să o dovedesc oricând. Spune-le pe astea! Vii și te iei de o echipă care și-a urmărit interesul. Dar, până acum, când am plecat cu jucător direct la operație, atunci ce s-a întâmplat? Vreți să fac dovada că ați plătit? O fac. Să vedem atunci cum răspundeți. Când plăteai arbitrii acasă? Vrei să-ți fac dovada? Ți-o fac pe loc! Te-am prins la hotel și la masă, ce te uiți la mine, nu e așa?”, a strigat Brașoveanu. Ulterior, în spațiul respectiv a apărut și Dorinel Munteanu și au urmat jigniri și amenințări și între cei doi.

Președintele SC Oțelul Galați, Marian Brăilescu a semnat un comunicat publicat de SC Oțelul după meciul de la Buzău.

”Dragi suporteri ai echipei Oțelul Galați,

Ne aflăm într-un moment crucial, un moment în care putem scrie istorie alături de echipa noastră iubită. Meciul decisiv pentru promovarea în prima ligă, împotriva echipei Unirea Dej, este în fața noastră, iar acum, mai mult ca niciodată, avem nevoie de unitate și susținere.

În drumul nostru spre promovare, am întâmpinat obstacole, după cum ați văzut, avem parte de atacuri, acuzații nefondate și ne confruntăm cu decizii de arbitraj discutabile. Dar acum, vă îndemn să le lăsăm în urmă. Concentrați-vă pe ceea ce putem controla: puterea noastră de a susține echipa și de a fi alături de aceasta în fiecare minut al următorului joc. Să nu ne lăsăm împovărați de critici sau de comentariile negative. Acum este momentul să le ignorăm și să ne concentrăm pe ceea ce ne-a adus aici: dragostea și pasiunea pentru echipa noastră. În loc să răspundem la atacuri, să le arătăm tuturor prin forța noastră și prin sprijinul necondiționat că suntem aici pentru Oțelul Galați.

Haideți să strângem rândurile și să creăm o atmosferă incredibilă pe stadion. Fiecare încurajare, fiecare scandare poate face diferența în acest meci decisiv. Jucătorii noștri au nevoie de noi, au nevoie de energia și susținerea noastră pentru a da totul pe teren.

Promovarea în prima ligă este un obiectiv pe care îl merităm și pentru care am luptat din greu. Duminică este ziua în care putem scrie o nouă pagină în istoria echipei noastre. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne îmbrățișăm culorile și să strigăm într-un glas pentru Oțelul. Fie ca strigătul susținerii noastre să se audă peste tot, să inspire jucătorii și să îi propulseze către victorie.

Indiferent de ceea ce ne rezervă acest meci, să ne amintim că suntem o familie, suntem suporterii Oțelului Galați. Să ne susținem echipa și să continuăm să fim mândri de ceea ce am realizat până acum. Să facem ca această promovare să fie una istorică, să ne aducă mândrie în inimile noastre de oțelari. Uniți în susținerea echipei noastre, vom depăși orice obstacol și vom demonstra că suntem invincibili” a scris Marian Brăilescu, Președinte SC Oțelul Galați”, se arată în comunicatul emis de SC Oțelul.

