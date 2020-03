Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Buzau a decis miercuri suspendarea formei de protest adoptate la data de 29.01.2020, pana la data de 31.03.2020.



Avand in vedere marirea riscului de raspandire a epidemiei de COVID-19 si in contextul cresterii numarului imbolnavirilor la nivel national, pentru a asigura sanatatea si securitatea in munca a personalului instantei, precum si sanatatea justitiabililor, dar si pentru o buna desfasurare a activitatii de judecata, s-a dispus ca in perioada 12.03.2020-31.03. 2020, activitatea judiciara a Tribunalului Buzau se va limita la judecata urmatoarelor tipuri de cauze: