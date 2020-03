In contextul evolutiei epidemiei cu coronavirus COVID – 19, în regim de urqenta, pentru accesul cetatenilor in sediul administrativ al CJ Buzau, se vor lua urmatoarele masuri:

1.Amenajarea unui birou de comunicare direct cu beneficiarii de servicii ai CJ Buzau in holul Salii Mari. În acest scop la nivelul acestui birou de lucru cu publicul, cu destinatie speciala, se va realiza schimbul/prelucrarea documentelor, respectiv purtarea discutiilor. Acest spatiu se va supune regulilor privind dezinfectarea prevazute in recomandarea D.S.P. Programul de lucru alocat acestuia va fi de maxim doua ore pe zi In intervalul orar: 10.00 – 12.00;



2. Cetatenilor care prezinta simptome de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree) li se va interzice accesul în incinta institutiei. Comunicarea acestora cu reprezentantii CJ Buzau se va realiza exclusiv prin intermediul postel și postei electronice;

3. in vederea eliminarii riscurilor si vulnerabilitatilor generate de epidemia cu coronavirus COVID-19, activitatile privind audientele vor fi suspendate in perioada 10 – 31 martie 2020, urmând ca, dupa aceasta perioada sa se ia noi decizii, în functie de evolutia situatiei. Activitatea de relatii cu publicul se va desfasura exclusiv prin postă si posta electronica.