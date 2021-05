PNL Buzău a marcat luni, în premieră, un eveniment care amintește de ziua de 24 mai ca zi a Partidului Național Liberal. S-au împlinit 146 de ani de când liberalismul a început să activeze sub cupola PNL în România, iar liberalii buzoieni au ales să marcheze această zi prin comemorarea celor mai importanți liberali din județ.

Este pentru prima dată când PNL Buzău organizează un eveniment care amintește de ziua de 24 mai, ca zi a Partidului Național Liberal. Se împlinesc, așadar, 146 de ani de când liberalismul a început să activeze sub cupola PNL, în România, iar cu această ocazie, la Buzău, am ales să marcăm această zi prin comemorarea celor mai importanți liberali din județul nostru. Am amintit astfel de Grigore Monteoru, cel care a fondat, în 1876, organizația de la Buzău, de Nicu Constantinescu, recunoscut ca fiind cel mai performant primar pe care l-a avut vreodată Buzăul și de Stan Săraru, un om care a luptat pentru ca buzoienii să conteze la nivel național în mandatul său de primar din perioada 1933-1937.

“Noua echipă de liberali pe care o conduc și-a luat angajamentul reconstrucției formațiunii politice pas cu pas, iar unul dintre pași a însemnat și evenimentul pe care l-am organizat la Monteoru în amintirea celor pentru care liberalismul a fost o credință, înainte de a fi o doctrină. Iată că, la 146 de ani, de la înființare, Partidul Național Liberal rămâne poate singurul de dreapta cu adevărat, un partid capabil să susțină o guvernare stabilă, într-o perioadă fără precedent, în perioada postdecembristă”, a conchis preşedintele PNL Buzău, Gabriel Avrămescu.

„Am ales să marcăm ziua PNL prin conturarea unui traseu al obiectivelor emblematice pentru liberalismul buzoian. Astfel, am început traseul nostru prin pomenirea memoriei fondatorului PNL Buzău, Grigore Constantinescu-Monteoru, la capela din stațiunea Sărata Monteoru. Acesta a fost unul dintre politicienii reformatori din Parlamentul României, în timpul mandatelor sale de deputat și senator, între anii 1876-1898. Am continuat traseul, în cimitirul Dumbrava din Buzău, unde am depus coroane de flori la mormântul lui Nicu I. Constantinescu primar PNL al Buzăului, timp de 5 mandate, și deputat PNL în mai multe legislaturi. Constantinescu a fost cel datorită căruia există astăzi Palatul Comunal, în centrul municipiului, o clădire-simbol pentru Buzău. Un alt liberal de care ne aducem aminte, astăzi, la 146 de ani de la înființarea PNL, este Stan Săraru, primar liberal al Buzăului în perioada 1933-1937. Am reușit să readucem la viață pentru prima dată după 31 de ani de la Revoluție, o parte importantă din istoria liberală a Buzăului, despre care puțini vorbesc, deși marile proiecte care au dus la dezvoltarea municipiului au fost realizate cu adevărat de personalitățile liberale care au condus comunitatea noastră”, a spus Vlad Pufu, senator PNL.

Sursa: Realitatea de Buzau