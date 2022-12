Vești bune pentru buzoienii care trebuie să-și reînnoiască permisele de conducere ori să-și înmatriculeze autovehiculele. Ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Buzău vor fi deschise sâmbătă, 17 decembrie 2022. Propunerea de a se lucra și în prima zi din weekendul viitor a fost lansată, de această dată, de polițiștii din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V., care urmăresc, prin această măsură, reducerea timpilor de așteptare, venind, astfel, în sprijinul oamenilor și nevoilor pe care aceștia le au.

Sâmbătă, 17 decembrie, activitatea la S.P.C.R.P.C.I.V se va desfășura pe toate tipurile de operațiuni, atât înmatriculări, cât și preschimbări permise, fără a fi nevoie de programare online. Angajații vor lucra la 4 ghișee pentru operațiuni de înmatriculare/radiere și la 3 ghișee pentru preschimbări permise.

”Chiar colegii mei de la S.P.C.R.P.C.I.V au fost cei care au venit cu propunerea de a se lucra sâmbăta viitoare. Le susțin inițiativa și le mulțumesc că în prag de sărbători au avut disponibilitatea de a lucra în ziua lor liberă, alegând să vină în sprijinul oamenilor, în întâmpinarea nevoilor lor. Apreciez atmosfera care s-a creat la S.P.C.R.P.C.I.V iar faptul că inițiativa de a lucra și sâmbăta viitoare vine chiar din interiorul acestui serviciu demonstrează că aici s-a instalat normalitatea”, a declarat prefectul județului Buzău, Daniel-Marin Țiclea.

La rândul său, șeful S.P.C.R.P.C.I.V Buzău, inspector de poliție Gabriel-Constantin Ioniță, apreciază inițiativa colegilor săi de a lucra și sâmbăta viitoare și menționează, totodată, că se fac eforturi permanente pentru a reduce timpii de așteptare la acest serviciu.

„Noi, în permanență, căutăm soluții. De pildă, acum, am reactivat o cameră video veche, dar funcțională și, astfel, am reușit cu resurse proprii, fără cheltuieli, prin priceperea colegilor, să mai activăm un ghișeu de preschimbări. Astfel, după ce săptămâna trecută am implementat 2 măsuri – ghișeu zilnic pentru înmatriculări fără programare online și locuri suplimentare la testarea teoretică -, sâmbăta viitoare venim, din nou, în sprijinul oamenilor, lucrând și punându-le la dispoziție un număr mare de ghișee. Eu, personal, voi lucra la ghișeu, alături de colegii mei, cărora le mulțumesc pentru disponibilitate și efort „, a declarat șeful S.P.C.R.P.C.I.V Buzău, inspector de poliție Gabriel-Constantin Ioniță.

Sursa: Realitatea de Buzau