Un urs a fost surprins în noaptea de joi spre vineri în aproprierea parcării unui spital din judeţul Buzău. Animalul sălbatic a fost filmat alergând pe marginea drumului, într-o zonă în care traficul este în mod normal foarte intens.

Ursul a fost văzut în noaptea de joi spre vineri în timp ce alerga pe marginea drumului, în apropierea parcării secţiei de la Ojasca a Spitalului de Neuropsihiatrie de la Săpoca.

Întreaga scenă a fost filmată de un șofer care trecea prin zonă.

Ulterior, primarul comunei Unguriu, Ciprian Tirizică, a postat pe Facebook un anunţ prin care avertizează populaţia să rămână în case.

”Important! In aceasta noapte, in preajma orelor 1,00- 1,30 a fost sesizată prezenţa unui urs în satul Ojasca , zona SMA- Blocuri-parcare salariaţi Sectia Ojasca (conform imaginilor ataşate) şi probabil s-a ascuns in zona alăturată satului. Am rugămintea sa tratati cu seriozitate informaţia şi sa evitaţi deplasările in zonele alăturate satelor Unguriu şi Ojasca, unde vizitaţi recoltele de prune/mere şi alte fructe şi legume, deoarece ursul este un animal extrem de periculos!”, a transmis edilul.

”Din păcate, suntem în ţara in care oamenii sunt mai putin importanti decat animalele salbatice! În astfel de situaţii, în orice ţară civilizată, ursul era împuşcat pe loc, fără vreo aprobare pentru care trebuie să alergi şi astepţi săptămâni intregi! Personal, eu sunt de acord să fie împuşcat imediat cum apare în zonele locuibile sau în apropiere de aceste zone şi deja fac demersuri în acest sens ! Dacă o vom ţine aşa, fara legislatie fermă, într-un an vom avea exemplarul de urs de Câmpia Bărăganului sau ursul de Marea Neagră ce aleargă turiştii pe plajele de pe litoral! … Nu mai punem la socotealaă victimele umane, pagubele şi costurile cu acest dans cu relocarea urşilor, adică a problemelor făcute de aceştia”, a mai scris primarul pe Facebook.

În ultima vreme, în judeţul Buzău, au fost semnalate numeroase atacuri ale urşilor, care au intrat în gospodării, provocănd stricăciuni şi ucigând animalele, relatează News.ro. De multe ori, localnicii s-au plâns că le este frică să mai iasă din curţi, odată cu lăsarea serii, şi chiar să-şi lase copiii să plece dimineaţă la şcoala.

Sursa: Realitatea de Buzau