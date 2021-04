38 de cazuri noi de coronavirus și 3 decese în rândul persoanelor infectate cu SARS CoV-2, sunt raportate astăzi în județul Buzău.

Conform bilanțului prezentat de Prefectura Buzău, cei 38 de pacienții nou confirmați au vârste cuprinse între 24 și 84 de ani, 5 dintre ei fiind testați în laboratoare private, 4 în unități sanitare din alt județ, iar 29 în spitalele din județul Buzău. Cu aceste 38 de cazuri noi, județul ajunge să numere, de la debutul pandemiei, 11.558 de bolnavi infectați, dintre care 10.360 s-au vindecat iar 337 au decedat.

Ultimele 3 decese au fost raportate astăzi de autorități:

DECES 335

Pacient in varsta de 61 ani din Buzau se prezinta la UPU a SJU Buzau cu simptomatologie respiratorie. Este testat si confirmat cu SARS CoV2 in 02.04.2021 si transferat al Spitalul Municipal Ramnicu Sarat. Starea de sanatate se agraveaza progresiv, astfel ca in 07.04.2021 survine decesul. Comorbiditati: ateroscleroza cerebrala, boala Parkinson

DECES 336

Pacient in varsta de 64 ani din Gura Teghii se prezinta la UPU a SJU Brasov cu simptomatologie respiratorie severa. Este testat si confirmat cu SARS CoV 2 in 29.03.2021 si transferat pe sectia ATI. Evolutia clinica este nefavorabila iar in 08.04.2021 survine decesul. Comorbiditati: HTA, hipertrofie glanda suprarenala, hepatopatie cronica.

DECES 337

Pacienta in varsta de 84 ani din Buzau se prezinta la camera de garda a Spitalului Municipal Ramnicu Sarat cu simptomatolgie respiratorie severa. Este testata si confirmata cu SARS CoV 2 in 10.04.2021 si internata pe sectia de ATI unde a si decedat dupa cateva ore. Comorbiditati: diabet zaharat tip II.

Comuna buzoiană Tisău a depășit 4 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. Dacă rata se va menține la acest nivel și la sfârșit de săptămână, de vineri, localnicii vor fi nevoiți să respecte o serie de restricţii suplimentare.

La Tisău se înregistrează cea mai mare rată de îmbolnăvire din județul Buzău, cu 18 cazuri noi depistate în ultimele 14 zile, rata de incidență fiind de 4.12. Autoritățile vor analiza zilnic situația epidemiologică iar în weekend, dacă rata se va menține peste 4, vor intra în vigoare noi restricții. Vineri, sâmbătă și duminica, magazinele se vor închide la ora 18.00, iar oamenii vor putea ieși din case doar până la ora 20. După această oră, circulația va fi permisă doar pe baza declarației pe proprie răspundere, pentru un motiv bine întemeiat.

În scenariul roșu, în județul Buzău, mai sunt încă 4 localități. Este vorba despre comuna Gherăseni cu rata de 3,69 la mia de locuitori, Pietroasele cu 3,20 şi oraşul Pătârlagele, unde a fost raportată o rată de infectare de 3,12 la mia de locuitori. În scenariul roşu este şi municipiul Buzău, care de săptămâna trecută a depăşit pragul de 3 îmbolnăviri la mia de locuitori.

Luni, 12 aprilie, municipiul Buzău are o rată de incidență de 3,08, iar municipiul Râmnicu Sărat are o incidență de 2.05 cazuri la mia de locuitori.

Conform scenariului roșu, cinematografele, instituțiile de spectacole și/sau concerte au activitatea suspendată. Inclusiv Teatrul George Ciprian şi-a închis ușile pentru spectatori, toate activitățile fiind mutate în mediul online.

De asemenea, activitatea restaurantelor și a cafenelelor în interiorul clădirilor este interzisă, putând funcționa doar terasele. Cât privește restaurantele și cafenelele din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, aici este permisă doar servirea persoanelor cazate în cadrul acestor unități.

Sursa: Realitatea de Buzau