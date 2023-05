Theodor Andrei a fost artistul care a reprezentat România la competiția Eurovision 2023. Tânărul nu a reușit să se califice în finală, piesa sa intitulată „D.G.T” obținând zero voturi.

Deși nu a obținut succesul dorit și prestația sa pe scenă nu a reușit să aducă României un loc în finală, Andrei Theodor a afirmat în cadrul emisiunii „La Măruță” că este recunoscător pentru oportunitatea aceasta, adăugând că sistemul de votare la Eurovision 2023 se bazează pe principii care nu sunt destul de transparente.

„Totul este într-un trend ascendent și cred că Eurovision, pe plan egoist, e un nou pas foarte grav pentru fiecare artist care a fost acolo. Acum, pe plan mare, sunt multe lucruri care au contat, este o echipă, sunt niște costuri de producție și așa mai departe. Cred că nu a luat voturi pentru că este un conținut nișat. Voturi au fost, numai că algoritmul prin care se calculează transpunerea din voturi în puncte este unul care rămâne nedeslușit și nu pot să-mi explic asta. Eu știu foarte clar că românii din diaspora ne-au votat”, a spus Andrei Theodor, în emisiunea „La Măruță.”

Artistul consideră că piesa pe care a interpretat-o nu se încadrează în genul mainstream, motiv pentru care publicul nu a rezonat cu ea.

„Am auzit de multe ori că o să mă taie emoțiile când ajung pe scenă și o să mi se rupă filmul, dar a fost super ok, adică prima oară când am călcat pe scenă am zis: „Ok, deci așa e treaba aici, trebuie să facem treabă!”. A fost totul super ok, am fost mai bine în repetițiile cu publicul, dar a fost totul foarte bine. Piesa este despre războiul în dragoste, lupta dintre rațiune și instinct, răul necesar, chestia asta care mie mi se pare o latură a subiectului generic de iubire, dar care nu e tocmai exploatată”, a mai transmis artistul.

În ceea ce privește absența voturilor primite de România, Andrei Theodor afirmă că algoritmul de calcul al voturilor nu este transparent. Acest lucru marchează și cea mai slabă performanță a României în istoria sa la Eurovision. În acest an, sistemul de votare a suferit schimbări. În semifinale, doar telespectatorii au avut dreptul să voteze, fără implicarea juriului național. De asemenea, tânărul a precizat că nu își explică eșecul din semifinală.

Sursa: Tabu.RO