Poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial al tenisului feminin, a obţinut sâmbătă al patrulea său titlu în turneul de la Roland Garros, după o finală dezechilibrată împotriva italiencei Jasmine Paolini, locul 15 mondial, pe care a învins-o cu 6-2, 6-1.

Iga Swiatek, care a împlinit recent 23 de ani, a mai câştigat turneul de la Roland Garros, în 2020, 2022 şi 2023, şi are în palmares şi o victorie la US Open, în 2022. La ediţia din acest an a turneului din capitala Franţei, ea a fost în mare dificultate în turul al doilea în faţa japonezei Naomi Osaka, fost lider mondial.

În competiţiile de Mare Şlem, Jasmine Paolini, care are 28 de ani, atinsese până acum o singură dată optimile, la începutul acestui an, la Openul Australiei. Pe zgura pariziană, ea nu trecuse niciodată de turul doi.

Swiatek a ajuns la 21 de victorii consecutive la Roland Garros în era Open, ea fiind pe locul patru la acest capitol, după Chris Evert (29), Monica Seles (25) şi Justine Henin (24), notează Reuters.

Poloneza, care a venit la Paris în forma vieţii sale, după ce a câştigat turneele WTA 1.000 de la Madrid şi Roma, a ajuns la 19 succese consecutive pe zgură în acest an, cea mai lungă serie din cariera sa,

