Voința Limpeziș învinsă pe teren propriu de Sporting Liești

Voința Limpeziș - Sporting Liești 1-4 (1-1)

Sporting Liești a reușit să se impună în deplasarea de la Voința Limpeziș și s-a îndepărtat de locurile retrogradabile, în timp ce nou promovata din județul Buzău a demonstrat că nu poate rezista mai mult de 60 de minute într-un duel cu experimentata echipă gălățeană. Meciul de la Limpeziș s-a terminat cu scorul de 1-4 (1-1).

Voinșa Limpeziș a deschis scorul în minutul 3. După o lovitură de la colț, mingea a fost centrată în careu și Dragoș Bratu a deschis scorul, trimițând mingea cu capul în plasa porții apărate de Vădeanu, 1-0. Sporting Liești a reușit să egaleze abia în minutul 45+3, când în urma unei lovituri libere din dreapta, Gicu Iordache l-a învins pe Gană și scorul la pauză a fost 1-1.

După pauză, gazdele au cedat teren și în minutul 67 Sporting Liești a preluat conducerea, după un șut deviat, Viorel Costea a trimis în poartă din 7 metri, 1-2. În minutul 84, portarul Gană a respins n față un șut al lui Iordache, iar Alexandru Stan a înscris din apropiere. În minutul 87 Andrei Călin a marcat pentru 1-4, cu un șut de la 12 metri.

Voința Limpeziș: Gană - Al. Lemnaru, V. Micu, Stelu Costache (min. 17 Chivu), Pucheanu (min. 71 Fotea), Anghel, Smedoiu, I. Lemnaru, I. Vișan (min. 62 Njopgang), N. Radu, D. Bratu.

Sporting Liești: Vădeanu - Maftei, Sevastian, Mihu (min. 46 Mohoriță), Munchiu, Cucu (min. 72 Chiriac), Al. Stan, G. Iordache, Călin (min. 87 Angheluță), Ștefănescu, Costea (min. 87 Al. Popa)

După 14 etape, Sporting Liești este pe locul 6, cu 21 de puncte, iar Voința Limpeziș este pe locul 9, cu 5 puncte. Etapa viitoare, Voința Limpeziș va juca tot pe teren propriu, cu CSM Focșani, iar Sporting Liești va primi vizita celor de la Viitorul Ianca.

