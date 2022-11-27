Metalul Buzău și CSM Rm. Sărat au terminat la egalitate derby-ul din etapa a 14-a

Metalul Buzău - CSM Rm. Sărat 1-1 (1-1)

Derby-ul seriei a II-a din Liga a 3-a,, între Metalul Buzău și CSM Rm. Sărat, s-a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-1), după ce în tur, la Rm. Sărat, scorul a fost tot egal, 0-0. Cu acest rezultat, CSM Rm. Sărat și-a asigurat locul 1 pentru vacanța de iarnă, deși anul acesta mai este de disputat o etapă, urmând ca în primăvară să se joace ultimele 3 etape ale sezonului regulat.

Prima ocazie a meciului a aparținut râmnicenilor, în minutul 6. La o lovitură liberă din lateral stânga, executată de Roman, Constantinescu a trimis mingea cu capul din t metri, dar portarul Dinu a respins în corner.

În minutul 13, după o combinație pe partea dreaptă, Florin Puiu a intrat în careu și a șutat de la 8 metri lateral, pe colțul lung, 1-0. Imediat cum s-a repus mingea de la centrul terenului, oaspeții au avut un atac și Constantinescu a pătruns în careu, talonat de Ștefan Păun. Atacantul râmnicenilor a cazut în careu și arbitrul a dictat penalty. Lovitura de pedeapsă a fost executată de de Matei Constantinescu, 1-1 din minutul 17.

În minutul 28, Tudorică a fost faultat în careu de Oprea și centralul a dictat penalty pentru Metalul Buzău. Adrian Moldovan a executat, dar a șutat pe lângă bara din dreapta, ratând șansa de a readuce Metalul în avantaj și la pauză scorul a rămas 1-1.

În repriza a doua, ambele echipe au avut câteva situații de a marca, dar au fost irosite. În minutul 53 Mateiciuc a rămas singur cu portarul, dar Dinu a respins în corner. În minutul 59, Puiu a șutat de la 18 metri, puțin peste poarta lui Toader. În minutul 71 Puiu a șutat din lateral stânga, dar portarul Toader a respins în corner de lângă bara de la colțul scurt. În minutul 74, la un corner de pe stânga al Metalului, Moldovan a trimis cu capul din 6 metri, dar Toader a respins în corner. În minutul 90+1 Puiu a fost faultat la 18 metri de Ionescu. Lovitura liberă a fost executată de Tudorică, peste zid, lângă bara din stânga, dar Toader a respins în corner. Lovitura de la colțul terenului a rămas fără rezultat și scorul final a rămas 1-1.

Metalul Buzău: Dinu - Dumitru, Păun (min. 46 Mihăescu), Nedelcu, Spătaru (min. 46 D. Mihai), Antone, Puiu, Tarsa, D. Stan (min. 60 C. Bardaș), Tudorică, Moldovan (min. 77 Cocîrlă).

CSM Rm. Sărat: Toader - Ceaușel, Ioniță, Surugiu, Năstase, D. Oprea, Roman, Danciu, Ignat, Constantinescu, Socol. Au mai jucat: Mateiciuc, Ionescu, Pâslaru, Calotă.

După 14 etape, CSM Rm. Sărat este pe primul loc în seria a II-a, cu 33 de puncte, iar Metalul Buzău este pe locul 2, cu 29 de puncte. În etapa a 15-a, ultima din acest an, Metalul Buzău va juca în deplasare, cu Dacia Unirea Brăila, iar CSM Rm. Sărat va juca pe teren propriu, cu Dinamo Bacău.

