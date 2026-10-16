HC Buzău, învinsă de Flensburg-Handewitt în EHF European League. Virbauskas a marcat 11 goluri

HC Buzău a pierdut cu 27-36 pe terenul formației SG Flensburg-Handewitt, în EHF European League. Gabrielius Virbauskas a fost principalul marcator, cu 11 goluri.
HC Buzău a pierdut în deplasare cu Flensburg-Handewitt
HC Buzău a fost învinsă de formația germană SG Flensburg-Handewitt, cu scorul de 36–27, în etapa a treia a grupelor EHF European League la handbal masculin. Partida s-a disputat marți, 13 octombrie, în Germania, iar gazdele au intrat la pauză cu un avantaj de trei goluri, scor 17–14.
Echipa buzoiană a început curajos și a reușit să pună presiune pe adversari în primele minute. HC Buzău a condus inclusiv cu 6–3, însă formația germană a revenit treptat în joc și a trecut în avantaj înainte de pauză.
În repriza secundă, Flensburg-Handewitt a crescut ritmul și și-a mărit diferența de pe tabelă, impunându-se la final cu nouă goluri avans.
Gabrielius Virbauskas, cel mai bun marcator al echipei buzoiene
Gabrielius Virbauskas a avut o evoluție remarcabilă în ofensiva lui HC Buzău, reușind să înscrie 11 goluri. El a fost principalul marcator al formației românești în confruntarea din Germania.
Claudiu Andrei Lazurca a contribuit cu cinci goluri, în timp ce Ionuț Broască și Mihajlo Mitic au înscris câte trei goluri. Øyvind Frigstad și Alexandru Mihai Tărîță au punctat de câte două ori, iar Nemanja Grbovic a marcat un gol.
De partea gazdelor, Kent Robin Tønnesen și Patrick Volz au fost cei mai eficienți jucători, fiecare cu câte șapte goluri.
Rezultat final: SG Flensburg-Handewitt – HC Buzău 36–27 (17–14).
HC Buzău continuă parcursul european
După primele trei partide din Grupa E, HC Buzău avea un punct, obținut în urma remizei cu Aguas Santas Milaneza, scor 30–30. Echipa buzoiană pierduse anterior și în deplasarea cu Fraikin BM Granollers, scor 37–31.
Următoarea confruntare dintre HC Buzău și Flensburg-Handewitt este programată pe 17 noiembrie 2026, în Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”, din Buzău. Formația românească va avea astfel ocazia să întâlnească din nou echipa germană, de această dată în fața propriilor suporteri.