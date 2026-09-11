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Marian Iancu pregătește revenirea în fotbal: „O să fiu unul dintre acționari”

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 11 sept. 2026, 10:08

Fostul patron al Politehnicii Timișoara vrea să investească din nou, lăudând modul de organizare al echipelor din Bănie.

Marian Iancu, cunoscutul om de afaceri și fost patron al echipei Poli Timișoara, este pregătit să își facă din nou simțită prezența în fenomenul fotbalistic din România. După o lungă perioadă de absență din prim-planul sportului, acesta a dezvăluit recent că intenționează să se implice financiar la un club de fotbal, însă sub o formă diferită față de trecut.

”Ţinta mea, clar, este Banatul. La prima mea descălecare am băgat multe milioane în infrastructură ca să joc în Europa. Am jucat play-off de Champions League acolo. Acum sunt lucrurile mult mai evoluate acolo şi văd că se ocupă intens să refacă stadionul mare, 32.000 de locuri.

Plus un stadion de 10.000 pentru echipa a doua sau a treia. O să mă agăţ în noua formulă, probabil o societate pe acţiuni. Voi fi unul dintre acţionari, am o vârstă nu mai ţin să fiu majoritar, nici nu cred că se gândesc ei să meargă pe formula de acţionar majoritar. Modelul Craiova este unul mai de succes”, a spus Marian Iancu, conform iamsport.ro.

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