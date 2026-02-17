Tragedie pe DN2A: doi adulți au murit după impactul cu un TIR, copil de 10 ani salvat în ultimul moment

Doi adulți au murit după impactul cu un TIR

Un grav accident rutier s-a produs marți seară pe DN2A, în localitatea Ion Roată, județul Ialomița. Un bărbat și o femeie și-au pierdut viața după ce autoturismul în care se aflau a pătruns pe contrasens și s-a izbit violent de un autotren.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Ialomița, apelul la dispecerat a fost făcut în jurul orei 18:40. În accident au fost implicate un autoturism și un TIR, rezultând patru victime.

La sosirea echipajelor de intervenție, un bărbat era conștient, însă încarcerat, iar alte trei persoane – un bărbat, o femeie și un copil de aproximativ 10 ani – se aflau inconștiente și prinse între fiarele mașinii. Salvatorii au intervenit de urgență pentru extragerea victimelor și predarea acestora echipajelor medicale.

Reprezentanții ISU au precizat că cele trei persoane inconștiente erau în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor medicilor, două dintre victime nu au răspuns manevrelor de resuscitare și au fost declarate decedate. Copilul de 10 ani a fost însă readus la viață, alături de bărbatul conștient, fiind transportați de urgență la Spitalul Municipal Urziceni pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au stabilit, din primele verificări, că autoturismul se deplasa din direcția București către Slobozia, moment în care ar fi intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu autotrenul care venea din sens opus.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs tragedia.