Tradiții și obiceiuri de Mucenici. Ce nu trebuie să faci pe data de 9 martie, conform tradiției

Pe 9 martie, în credința populară, odată cu ziua Mucenicilor, se spune că se deschid porțile Raiului și mormintele, iar gospodinele obișnuiesc să pregătească bucate alese, de unde nu lipsesc colacii numiți Mucenici.

Gospodinele pregătesc colaci copți în forma cifrei 8. Colacii se fac din aluat de cozonac și se ung cu miere și nucă. În anumite zone ale țării, în Dobrogea și Muntenia, colacii sunt făcuți tot în forma cifrei 8, dar de mici dimensiuni și nu sunt copți, ci fierți în apă cu zahăr, scorțișoară și nucă.

Mucenicii sunt consumați abia după ce au fost duși la biserică și binecuvântați.

În ziua de Mucenici se fac praznice și se împart alimente, în memoria persoanelor decedate, iar pe lângă clasicii Mucenici, se obișnuiește să se împartă și fasole, nuci, poame și alune.

Tot în ziua de Mucenici, tradiția populară spune că trebuie să se consume 40 sau 44 de pahare cu vin.

În această zi sunt aprinse focuri în curți, grădini, în fața caselor sau pe câmp. Copiii obișnuiesc să sară peste acele focuri pentru a fi feriți de boli. Femeile iau din cenușa focurilor și o presară de jur împrejurul gospodăriei, pentru a o proteja de șerpi.

De Mucenici se purifică animalele din gospodărie prin stropirea lor cu apă sfințită.

Tot de 9 martie, de Mucenici, se retează stupii. Mai exact, se scot stupii afară, se curăță fagurile și se recoltează mierea. Aceasta se folosește la mucenici, dar și la diferite leacuri băbești. În anumite zone ale țării, după ce au fost curățați, stupii se ung cu țuică, pentru ca roiul de albine să se înmulțească.

O altă tradiție de Mucenici spune că trebuie să pornești simbolic plugul. Este sărbătoarea consacrată a agricultorilor, iar scoaterea plugului afară simbolizează deschiderea ciclului sărbătorilor de primăvară și a muncilor câmpului, specifice anotimpului călduros.

O veche tradiție spune că tot ce este semănat în această zi o să rodească de 40 de ori mai mult.

Ziua celor 40 de Mucenici este și un prilej de a afla prognoza meteo. Se spune că dacă plouă în această zi, atunci și în ziua de Paște va ploua. Dacă tună, atunci va fi o vară prielnică tuturor culturilor. Dacă noaptea dinaintea zilei de Mucenici va îngheța, atunci se spune că va fi o toamnă lungă.