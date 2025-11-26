Shein, sub lupa Comisiei Europene după descoperirea unor articole ilegale în Franța
Shein, sub lupa Comisiei Europene după descoperirea unor articole ilegale în Franța
Shein, sub lupa Comisiei Europene după descoperirea unor articole ilegale în Franța
Comisia Europeană a cerut platformei Shein să ofere informații detaliate legate de vânzarea unor produse considerate ilegale, în baza obligațiilor prevăzute de Legea privind serviciile digitale. Solicitarea vine după ce în Franța au fost identificate articole interzise puse la vânzare pe site.
În comunicatul transmis miercuri, executivul european precizează că există suspiciuni că modul de funcționare al platformei ar putea reprezenta un risc major pentru consumatorii din întreaga Uniune Europeană.
Ce informații trebuie să transmită Shein
Shein trebuie să furnizeze Comisiei documente interne și explicații despre măsurile folosite pentru a proteja minorii de conținutul nepotrivit și despre procedurile prin care încearcă să prevină apariția produselor ilegale pe site.
În conformitate cu DSA, platformele mari sunt obligate să verifice produsele comercializate de vânzători terți și să elimine sau să blocheze rapid conținutul ilegal.
Potrivit Reuters, autoritățile franceze au cerut chiar suspendarea activității Shein timp de trei luni, după descoperirea unor păpuși sexuale cu aspect de copil și arme interzise listate la vânzare.
Citește și:
- 21:47 - Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”
- 21:42 - George Simion, de la Washington: „România nu mai este o democrație. Suntem aici pentru a demasca lovitura de stat”
- 20:33 - „Întrebați-l pe Cristi Chivu!”. Cesc Fàbregas aruncă responsabilitatea pe tehnicianul român după Como – Inter Milano 0-0
- 20:12 - Războiul din Iran, la un pas de o nouă escaladare: SUA caută să atragă în conflict și alte forțe
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News