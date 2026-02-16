Puhoaie de apă pe E 85, județul Buzău. Traficul este îngreunat, drumarii intervin în forță - VIDEO

Recomandări pentru șoferi

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță că traficul se desfășoară cu dificultate pe DN 2 (E85), în zona localității Podgoria, după ce ploile abundente din ultimele ore au provocat scurgeri masive de apă și aluviuni de pe versanții din apropiere. Materialele aduse de torenți au ajuns direct pe partea carosabilă, afectând vizibilitatea și aderența.

Potrivit drumarilor, pe anumite porțiuni se circulă cu dificultate, iar șoferii sunt nevoiți să reducă viteza din cauza stratului de apă care traversează șoseaua. Firul de apă care curge constant peste asfalt îngreunează deplasarea și poate produce derapaje, mai ales în cazul vehiculelor de mare tonaj.

Echipele de intervenție sunt pe teren

Reprezentanții DRDP Buzău transmit că echipele de intervenție au ajuns deja la fața locului și acționează pentru curățarea carosabilului. Se lucrează la îndepărtarea aluviunilor și la dirijarea scurgerilor astfel încât traficul să poată reveni la condiții normale cât mai curând.

Recomandări pentru șoferi

Autoritățile îi îndeamnă pe participanții la trafic să circule cu maximă prudență în zonă, să mărească distanța de siguranță între vehicule și să respecte indicațiile drumarilor aflați pe teren. Vizibilitatea redusă și carosabilul umed pot crea situații periculoase, mai ales în condiții de trafic intens.