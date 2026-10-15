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Podcast REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Adrian Marinescu, despre cât de pregătiți suntem pentru o nouă pandemie - VIDEO

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat15 oct. 2026, 12:24
SursăRealitatea PLUS

Am trecut printr-o pandemie fără precedent, dar cât am învățat din lecția care a schimbat omenirea? Suntem mai bine pregătiți pentru o nouă urgență sanitară de o asemenea amploare? Acestea sunt două dintre întrebările abordate în cadrul podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, care îl are ca invitat, în premieră la Realitatea Plus, pe dr. Adrian Marinescu.

Dr. Adrian Marinescu, în premieră la Realitatea Plus: „Cu siguranță că știm mai bine, dar nu înseamnă că rezistăm la orice.”

Care sunt provocările cu care se confruntă medicina de familie și ce schimbări sunt necesare? Aflați răspunsurile în cadrul unei discuții despre prezentul și viitorul sistemului medical din România.

Episodul integral poate fi urmărit vineri, 16 octombrie, de la ora 15:00, pe realitatea.net.

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