Ploile au lăsat dezastru în urmă. Sute de intervenții, oameni evacuați, echipaje suplimentare mobilizate în 5 județe și București

Fenomenele meteo extreme au provocat inundații și pagube în mai multe zone din țară, iar pompierii au intervenit pe parcursul zilei de miercuri în zeci de localități pentru evacuarea apei și înlăturarea efectelor produse de vremea severă.
Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), în intervalul orar 08:00-18:00 au fost raportate efecte ale fenomenelor hidrometeorologice în 24 de localități din județele Buzău, Dâmbovița, Ialomița, Ilfov și Prahova, precum și în municipiul București.
Peste 100 de case au fost afectate de inundații
Echipajele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 106 locuințe, 50 de curți, 12 beciuri și subsoluri, dar și din incinta a patru agenți economici.
În același timp, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de la cinci imobile și pentru degajarea a 14 copaci doborâți de vremea rea.
În urma incidentelor, patru autoturisme au fost avariate.
Un bloc din Prahova a fost inundat. Mai multe persoane au fost evacuate
Una dintre cele mai dificile situații a fost înregistrată în localitatea Pleașa, din județul Prahova, unde un bloc cu 20 de garsoniere situate la parter a fost inundat.
Autoritățile au evacuat din locuințele afectate zece persoane, printre care și un minor. Toți au fost relocați într-un cămin din comuna Bucov, pus la dispoziție de autoritățile locale.
De asemenea, alte zece locuințe aflate în apropierea blocului au fost afectate de inundații, iar doi adulți au fost evacuați și cazați în același centru.
Potrivit DSU, niciuna dintre persoanele evacuate nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
IGSU trimite forțe suplimentare în Prahova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat suplimentarea efectivelor și a tehnicii de intervenție în județul Prahova.
În sprijinul pompierilor din județ au fost trimise două autocamioane de intervenție, două microbuze, două buldoexcavatoare și un echipaj format din 17 pompieri din cadrul ISU Teleorman și al Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență Ciolpani.
Autoritățile rămân în alertă
Departamentul pentru Situații de Urgență precizează că monitorizează în continuare evoluția fenomenelor meteorologice, iar structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne sunt pregătite să intervină pentru protejarea populației și limitarea efectelor produse de vremea severă.
Autoritățile le recomandă cetățenilor să respecte indicațiile transmise pe canalele oficiale, să evite deplasările în zonele afectate și să urmărească permanent informările privind evoluția situației.