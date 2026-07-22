Ploile au lăsat dezastru în urmă. Sute de intervenții, oameni evacuați, echipaje suplimentare mobilizate în 5 județe și București

Publicat 22 iul. 2026, 19:10 Actualizat 22 iul. 2026, 19:15

Fenomenele meteo extreme au provocat inundații și pagube în mai multe zone din țară, iar pompierii au intervenit pe parcursul zilei de miercuri în zeci de localități pentru evacuarea apei și înlăturarea efectelor produse de vremea severă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre DSUinundatiiploi