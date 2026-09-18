Pericol de explozie în Poiana Câmpina. Oamenii au săpat după apă și au găsit gaze

Un foraj făcut pentru alimentarea cu apă pe o proprietate privată din Poiana Câmpina a dus la o intervenție de urgență a autorităților. În urma lucrărilor au fost semnalate posibile emanații de gaze și hidrocarburi, iar verificările au indicat un potențial risc de explozie.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova s-a reunit vineri într-o ședință extraordinară pentru a stabili măsurile necesare. Specialiștii Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon au verificat direct gura forajului și au identificat un potențial pericol de explozie.
În același timp, există și riscul unei poluări cu hidrocarburi. Autoritățile monitorizează situația pentru a urmări evoluția concentrațiilor de gaze și nivelul lichidului din tubulatura forajului.
Zona a fost izolată
Primăria Poiana Câmpina a dispus restricționarea accesului și a balizat perimetrul. Localnicilor din apropiere li se cere să nu folosească foc deschis și să evite echipamentele electrice sau mecanice care pot produce scântei.
Poliția Locală va verifica respectarea restricțiilor, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova va face monitorizări de două ori pe zi pentru a urmări concentrația gazelor și situația din foraj.
Proprietarul trebuie să intervină urgent
CJSU Prahova a stabilit că proprietarul terenului trebuie să contracteze în regim de urgență o firmă specializată. Aceasta va trebui să execute lucrările necesare pentru punerea în siguranță a amplasamentului, în conformitate cu prevederile legale.
Până la finalizarea intervenției, accesul în zona forajului rămâne restricționat, iar autoritățile continuă monitorizarea pentru a preveni producerea unui incident.