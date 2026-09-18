Camioane și basculante, amendate în București. Zeci de șoferi au fost sancționați în doar câteva ore

Zeci de șoferi de camioane și basculante au fost amendați în București după ce polițiștii locali au constatat că vehiculele circulau fără autorizațiile necesare sau nu respectau restricțiile de acces.
În doar câteva ore, mai mulți șoferi de vehicule de mare tonaj au fost opriți și verificați. În unele cazuri, polițiștii au constatat că autorizația de circulație nu era valabilă pentru data și ora controlului.
Unul dintre șoferii opriți a susținut că nu știa exact unde este necesară autorizația în București și a spus că documentele sunt responsabilitatea firmei pentru care lucrează.
Aproape 4.000 de vehicule verificate
În primele opt luni ale anului, polițiștii locali au oprit și verificat aproape 4.000 de vehicule de mare tonaj. Valoarea amenzilor aplicate depășește 3,6 milioane de lei.
Numai în ultima lună, 60 de șoferi au fost sancționați pentru lipsa autorizației sau pentru nerespectarea condițiilor impuse în zonele în care au intrat.
Regulile se aplică vehiculelor de marfă și utilajelor cu masa mai mare de 5 tone. În anumite zone ale Capitalei, acestea pot circula doar cu autorizația corespunzătoare și cu respectarea intervalelor orare și a limitelor de tonaj.
Restricțiile ar putea fi extinse
Polițiștii spun că traficul vehiculelor grele poate crea probleme în special pe străzile înguste, unde camioanele pot aglomera sau chiar bloca circulația. Restricțiile vizează atât transporturile de marfă, cât și vehiculele care deservesc șantierele.
Un nou regulament pregătit pentru vot prevede sancțiuni mai mari. Pentru neachitarea taxei, amenda ar putea ajunge până la 10.000 de lei, iar zona B în care se aplică restricțiile ar putea fi extinsă până la ieșirile din București.