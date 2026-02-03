O delegație a primarilor, așteptată la Guvern pentru o discuție despre proiectul de buget

Federația Sindicatelor Angajaților din Primării amenință cu greva generală

Premierul Ilie Bolojan așteaptă o delegație a primarilor pentru o discuție despre pregătirea bugetului de stat pe acest an.

Proiectul guvernului, care include și reducerea cheltuielilor de personal prin concedieri sau tăieri de sporuri, ar trebui să aducă economii la buget de aproape 4 miliarde de lei anul acesta.

Potrivit Radio România Actualități, reforma a fost primit cu ostilitate și criticată de mulți edili de la mai toate partidele, inclusiv de la PNL, formațiunea condusă de premier.

Federația Sindicatelor Angajaților din Primării amenință cu greva generală dacă guvernul de coaliție adoptă proiectul de reformă în administrație fără a consulta și reprezentanții salariaților, notează Rador Radio România.

Primul pas ar urma să fie luni, 10 februarie, când primăriile comunelor din toată țara vor fi în grevă de avertisment de două ore, după cum a anunțat Federația Columna.