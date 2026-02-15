Nume de copii interzise în lume. Ce nu au voie părinții din Franța, Suedia, Japonia sau Marea Britanie

Alegerea unui nume pentru copil pare o decizie simplă, dar în multe colțuri ale lumii părinții se lovesc de reguli stricte impuse de autorități.

Legislația din diverse state limitează opțiunile tocmai pentru a preveni situațiile în care copiii ar putea fi expuși ridicolului, ofenselor sau unor interpretări nepotrivite.

În Franța, de exemplu, numele Fraise – care înseamnă „Căpșună” – a fost respins de autorități, deși la prima vedere pare inofensiv. Motivul real ține de faptul că termenul este folosit în argou într-o expresie cu tentă vulgară, ceea ce l-a transformat într-un nume interzis. Tot în Franța, părinții nu pot alege nici numele Nutella, considerat nepotrivit pentru un copil.

Reguli surprinzătoare în Suedia

În Suedia, legislația merge și mai departe. Numele Metallica, inspirat de celebra trupă rock, nu poate fi folosit pentru un nou‑născut, autoritățile considerând că există riscuri legate de drepturile de marcă și de eventuale confuzii. Unul dintre cele mai cunoscute cazuri rămâne cel al unui cuplu amendat pentru că nu și‑a înregistrat copilul timp de cinci ani. În semn de protest, părinții au încercat să dea copilului numele „Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116”, însă autoritățile suedeze au respins categoric propunerea în 1996, iar numele a rămas de atunci pe lista interdicțiilor.

Ce nu pot alege părinții din Marea Britanie

În Regatul Unit, anumite nume sunt respinse din cauza conotațiilor lor. Rogue, de exemplu, nu este acceptat, deoarece poate fi asociat cu un supererou, dar și cu ideea de comportament ilegal sau periculos. Un alt exemplu este Cyanide, care înseamnă „cianură”. O instanță britanică a decis că este inacceptabil ca un copil să poarte numele unei „otrăvi cunoscute”, considerând că acest lucru i-ar putea provoca traume emoționale.

Interdicții neobișnuite în alte țări

Există state în care regulile sunt și mai stricte. În Malaezia, părinții nu au voie să folosească nume inspirate din fructe sau legume, ceea ce înseamnă că denumiri precum Apple sau Papaya sunt complet interzise. Arabia Saudită a scos din uz numele Linda încă din 2014, considerându-l „neislamic” și nepotrivit din punct de vedere cultural.

În Japonia, autoritățile au interzis numele Akuma, care se traduce prin „diavol”, tocmai pentru a evita stigmatizarea copilului. În Statele Unite, unii părinți au încercat să folosească simbolul „@” ca nume propriu, însă cererea a fost respinsă.

Nici brandurile nu scapă de cenzură. În Mexic, numele Burger King nu poate fi atribuit unui copil, iar în Rusia legislația respinge combinațiile de cifre, simboluri sau prescurtări care seamănă cu acronime sau coduri, considerându-le nepotrivite pentru acte oficiale.

